Milan-Lazio, Coppa Italia: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Milan-Lazio è un match valido per i quarti di finale di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

MILAN – LAZIO | mercoledì ore 21:00

Sarà ancora derby della Madonnina oppure la Lazio si ritroverà nuovamente davanti il suo ex allenatore Simone Inzaghi, con cui negli ultimi anni ha sollevato due volte la Coppa Italia? La sfida di San Siro tra il Milan e i biancocelesti pone svariati interrogativi, ma l’unica certezza è che entrambe non hanno alcuna intenzione di prendere questa competizione sottogamba: Stefano Pioli sogna il primo trofeo della sua carriera, mentre per Maurizio Sarri vincere al primo colpo sulla panchina capitolina sarebbe un modo per cancellare i troppi alti e bassi che si sono visti in questa prima parte di stagione.

Entrambe ci arrivano sulle ali dell’entusiasmo dopo un weekend davvero sensazionale. Il Milan si è aggiudicato la stracittadina con l’Inter nonostante partisse nettamente sfavorito e con i soliti problemi di formazione: un pomeriggio indimenticabile per i tifosi rossoneri, letteralmente impazziti davanti alla doppietta di Giroud che ha ribaltato la capolista in appena tre minuti quando mancava un quarto d’ora al fischio finale. Pioli può sorridere dopo due partite sottotono, anche perché i suoi sono tornati in lotta per lo scudetto, essendo ad un solo punto dai rivali nerazzurri (che hanno una gara in meno). La Lazio invece si è rilanciata in ottica Europa League travolgendo una Fiorentina visibilmente disorientata per la cessione di Vlahovic. Al “Franchi” si sono visti sprazzi di “sarrismo”, ma l’aspetto più importante riguarda la fase di non possesso palla: i biancocelesti sono riusciti a tenere la porta inviolata per la quarta volta consecutiva, mai successo finora con il tecnico toscano in panchina.

Turnover limitato per entrambi gli allenatori: nella Lazio Leiva, Felipe Anderson e Luis Alberto sono in vantaggio su Cataldi, Pedro e Basic, mentre Pioli dovrà di nuovo fare a meno di Ibrahimovic ma non rischierà l’ormai ristabilito Tomori in difesa.

Come vedere Milan-Lazio in diretta tv e streaming

Milan-Lazio è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Meazza” di Milano. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, da quest’anno detentrice dei diritti del torneo, su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre e 505 per l’Hd). Sarà possibile vedere Milan-Lazio anche in diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Si profila un match equilibrato a San Siro tra due squadre che hanno il morale alle stelle dopo i risultati dell’ultimo fine settimane. Secondo i bookmaker è favorito il Milan, soprattutto dopo la vittoria nel derby, ma la Lazio in Coppa Italia è la solita mina vagante e non è da escludere che possa fare il colpaccio, magari dopo aver trascinato la partita ai supplementari. Entrambe dovrebbero ad ogni modo segnare almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Milan-Lazio

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Giroud.

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Milan-Lazio: chi vince? Milan

Pareggio

Lazio View Results

POSSIBILE RISULTATO: 1-1