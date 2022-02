Salernitana-Spezia, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Salernitana-Spezia è una partita della ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

SALERNITANA – SPEZIA | lunedì ore 20:45

Rivoluzione doveva essere e rivoluzione alla fine è stata per la Salernitana, tra le più scatenate sul mercato invernale nel tentativo disperato di raggiungere una salvezza che al momento appare utopica. La nuova proprietà, dopo aver rilevato il club nell’ultimo giorno utile, si è subito affidata ad un direttore sportivo esperto come Walter Sabatini, che a gennaio ha portato tantissimi volti nuovi cercando di alzare il tasso tecnico di una rosa che nel girone d’andata ha dimostrato di non essere all’altezza della categoria.

Certo, tra gli acquisti ci sono diverse incognite (da Fazio a Perotti, passando per Verdi e Mousset) ma è vero anche che a Salerno sembra tornato un minimo di entusiasmo dopo le forti tensioni con la precedente proprietà ed il clima da contestazione permanente. Salvarsi resta un’impresa ai limiti dell’impossibile – ieri la vittoria a sorpresa del Cagliari a Bergamo ha complicato ulteriormente le cose – ed i granata di Stefano Colantuono dovranno essere perfetti nei prossimi due mesi per continuare a credere nel miracolo. L’anno della Salernitana era iniziato con il ritorno al successo (1-2 contro il Verona) ma alla trasferta veneta avevano fatto seguito i due pesanti k.o. con Lazio e Napoli. La quota salvezza è lontana dieci punti – ma c’è una gara da recuperare – e la sfida casalinga con lo Spezia assume le sembianze della cosiddetta ultima spiaggia.

Liguri decisamente più tranquilli e rilassati dopo le tre vittorie consecutive nei derby con Genoa e Sampdoria e il clamoroso colpaccio di San Siro con il Milan. Nel 2022 quella che fino a quel momento era una delle difese più perforate del campionato ha subito solamente due gol, con l’allenatore Thiago Motta che – una volta schivato l’esonero – sta raccogliendo i frutti del suo lavoro.

Salernitana-Spezia: le ultime notizie sulle formazioni

Tante novità nella Salernitana, a cominciare dal portiere: tra i pali debutterà l’ex Parma Sepe, subito preferito a Belec. In difesa spazio a Mazzocchi, Dragusin ed all’ex romanista Fazio, rimessosi in gioco in Campania a 34 anni suonati. In mezzo esordiranno Bohinen e Radovanovic, arrivati rispettivamente da Cska Mosca e Genoa. Sulla trequarti invece va in scena il ballottaggio tra Ribery e Verdi, mentre in attacco Djuric affiancherà il francese Mousset, lo scorso anno in Premier League con la maglia dello Sheffield United.

Cambia qualcosa Thiago Motta rispetto all’ultima partita. Davanti Manaj dovrebbe essere nuovamente preferito a Nzola ed alle sue spalle agirà Verde, coadiuvato da capitan Maggiore e Gyasi. Centrocampo a due con Sala e Kiwior, mentre in difesa stringerà probabilmente i denti Erlic, alle prese con un problema muscolare.

Come vedere Salernitana-Spezia in diretta tv e in streaming

Salernitana-Spezia in programma lunedì alle 20:45 allo stadio "Arechi" di Salerno, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. Sarà tuttavia possibile vedere Salernitana-Spezia anche su Sky, che trasmetterà sul satellite tre match a giornata in co-esclusiva con Dazn.

Il pronostico

La Salernitana è uscita trasformata dal mercato e, trascinata dal ritrovato entusiasmo della piazza, sembra in grado di raccogliere almeno un punto da questo scontro diretto. Entrambe dovrebbero segnare almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Salernitana-Spezia

SALERNITANA (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Bohinen, Radovanovic, L. Coulibaly; Ribery; Djuric, Mousset.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior; Gyasi, Verde, Maggiore; Manaj.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1