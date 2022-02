Giorgi-Alexandrova, WTA San Pietroburgo: diretta tv, streaming, pronostici

Giorgi-Alexandrova è un match valido per il primo turno del torneo WTA 500 di San Pietroburgo: notizie, analisi, pronostici, diretta tv in chiaro e streaming.

Riparte ufficialmente il circuito Wta dopo la settimana di stop per smaltire le fatiche dell’Australian Open. Torna in campo la numero uno italiana Camila Giorgi, impegnata nel prestigioso torneo di San Pietroburgo sul cemento indoor. La tennista azzurra, eliminata al terzo turno a Melbourne dalla futura campionessa Ashleigh Barty, come spesso le capita non ha goduto un sorteggio benevolo, anzi. All’esordio dovrà vedersela con una delle padrone di casa, l’ostica Ekaterina Alexandrova, numero 44 del ranking. Nel caso in cui dovesse riuscire a sbarazzarsi della russa, nel secondo turno incrocerà molto probabilmente la numero otto al mondo Maria Sakkari.

Una vera e propria bestia nera per la tennista italiana, che contro la greca ha perso tre confronti su tre senza mai collezionare più di tre game all’interno di un set. La Giorgi, che lo scorso dicembre ha compiuto trent’anni, ha lanciato segnali confortanti in Australia e sembra avere le carte in regola per superare l’ostacolo Alexandrova, benché entrambe siano due giocatrici imprevedibili. La russa ha raccolto solo una vittoria nel singolare nel 2022 e non vince un torneo da due anni. Due i precedenti tra Giorgi e Alexandrova: il primo a Katowice nel 2016 e il secondo a Linz nel 2018, tutti appannaggio della marchigiana.

