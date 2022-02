Catanzaro-Avellino, Serie C: diretta tv, streaming, pronostici

Catanzaro-Avellino è una partita valida per la venticinquesima giornata del girone C di Serie C e si gioca domenica alle 17:30: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

CATANZARO – AVELLINO | domenica ore 17:30

Entrambe stanno lì, in attesa di un possibile passo falso del Bari capolista. Con la speranza di poter riaprire i giochi per un primo posto che per il momento sembra già bell’e assegnato. Catanzaro e Avellino però non possono correre il rischio di perdere ulteriore terreno dai pugliesi e nella sfida del “Ceravolo” c’è anche la possibilità di ottenere una posizione privilegiata nei prossimi playoff, soprattutto se i galletti alla fine dovessero risultare irraggiungibili. Ci sono punti pesanti, insomma, nella sfida in programma nel capoluogo calabrese. L’Avellino di Piero Braglia al momento ha tre punti in più dei giallorossi. Lunghissima la striscia positiva degli irpini, che non perdono addirittura dallo scorso ottobre: un’imbattibilità che dura ormai da quattro mesi.

Neanche la sosta ha fatto male ai biancoverdi: in tre partite sono arrivati sette punti, frutto del pareggio con il Monopoli e delle vittorie di fila contro Potenza e Juve Stabia che hanno permesso a Maniero e compagni di salire in seconda posizione. Nel nuovo anno suona un’altra musica anche per il Catanzaro, rinvigorito anche da un mercato importante che ha riportato in Calabria un attaccante di categoria superiore come Iemmello. Mister Vivarini lo sta ancora centellinando ma il suo apporto non è servito nel doppio successo contro Catania e Picerno, sei punti che hanno rilanciato i giallorossi.

Come vedere Catanzaro-Avellino in diretta tv e in streaming Catanzaro-Avellino, in programma domenica alle 17:30 e valida per la venticinquesima giornata del girone C di Serie C, verrà trasmessa da Eleven Sports. Basterà scaricare l’app sulla smart tv per poter seguire la sfida. Eleven Sports offre tre tipi di abbonamenti: la singola partita in programma, un pacchetto mensile (7,99 euro) e un pacchetto annuale (69,99) per non perdersi nemmeno un minuto della Serie C. Anche Sky darà la possibilità di seguire questo match in diretta su Sky Sport (canale 254). In streaming, in questo caso, sarà possibile seguirla anche tramite l’applicazione Sky Go oppure il servizio NOW.

Il pronostico

Sfida d’alta classifica che si profila molto equilibrata tra due squadre che scoppiano di salute e vogliono provare a tenere testa al Bari. Un pareggio non serve a molto in quest’ottica, ma sembra il risultato più probabile. Entrambe dovrebbero riuscire ad andare a segno.

Le probabili formazioni di Catanzaro-Avellino

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Martinelli, Scognamillo, Fazio; Vandeputte, Sounas, Verna, Cinelli, Bayeye; Biasci, Vazquez.

AVELLINO (3-4-1-2): Forte; Dossena, Silvestri, Bove; Ciancio, Aloi, Carriero, Tito; Kanoute; Murano, Maniero.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1