Spezia-Verona, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Spezia-Verona è una partita della ventesima giornata di Serie A e si gioca giovedì alle 14:30: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

SPEZIA – VERONA | giovedì ore 14:30

La trasferta di Napoli sarebbe dovuta coincidere con l’ultima apparizione di Thiago Motta sulla panchina dello Spezia: l’esonero del tecnico italobrasiliano, già prima del viaggio in Campania, era praticamente scontato. Ma le traiettorie del calcio a volte sono impossibili da prevedere e l’incredibile vittoria del liguri al “Maradona” – senza tirare neanche una volta in porta – ha improvvisamente fatto cambiare idea alla dirigenza bianconera. Motta, almeno per adesso, resta in sella. Ma nelle prossime settimane rimarrà un osservato speciale: da qui a febbraio lo Spezia giocherà quattro importantissime sfide salvezza e il margine d’errore rasenta lo zero. Il clamoroso autogol di Juan Jesus nel frattempo ha regalato tre punti vitali anche per la classifica: la formazione ligure non vinceva dallo scorso novembre e adesso ha cinque punti di vantaggio sul terzultimo posto.

Nella prima giornata del nuovo anno al “Picco” arriva il Verona di Igor Tudor, reduce da un dicembre sicuramente meno esaltante dei mesi precedenti. Una vittoria, tre sconfitte e un pareggio per i gialloblù, bravi a tenere a bada la Fiorentina di Vlahovic nell’ultimo turno di campionato. Il pareggio coi viola ha certificato ancora una volta come affrontare gli scaligeri non sia mai una passeggiata.

Spezia-Verona: le ultime notizie sulle formazioni

Anche lo Spezia è ostaggio del Covid: negli ultimi giorni sono risultati positivi Nzola, Manaj, Kovalenko e Hristov. Davanti si riducono le opzioni e Thiago Motta si affiderà verosimilmente al tandem composto da Strelec e Agudelo, con Antiste che dalla panchina insidia lo slovacco, così come i recuperati Verde e Salcedo. Per il resto, confermato il centrocampo a cinque con Sala in mezzo e Maggiore e Bastoni ai suoi lati.

Nel Verona c’è ottimismo per le condizioni di Barak: il ceco potrebbe partire dal 1′ a La Spezia, riprendendosi il suo posto sulla trequarti. Stanno meglio anche Gunter e Kalinic, mentre a centrocampo Ilic dovrebbe prevalere su Veloso. Dietro sarà assente invece Magnani, positivo al virus.

Come vedere Spezia-Verona in diretta tv e in streaming

Spezia-Verona, in programma giovedì alle 14:30 allo stadio “Picco” di La Spezia, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

Ad ottobre il Verona travolse 4-0 lo Spezia ma stavolta il copione dovrebbe essere diverso. Anche perché davanti ai propri tifosi i liguri hanno recentemente offerto prestazioni abbastanza solide, come quelle con Sassuolo ed Empoli. Ospiti che con ogni probabilità eviteranno la sconfitta in un match da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Spezia-Verona

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Sala, Bastoni, Reca; Agudelo, Strelec.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Ceccherini, Sutalo; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Caprari, Barak; Simeone.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1