Fiorentina-Sassuolo, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

FIORENTINA – SASSUOLO | domenica ore 12:30

La Fiorentina ci sta prendendo gusto e non ne vuole sapere di alzare il piede dall’acceleratore. In settimana, in Coppa Italia contro il Benevento, è arrivata la quarta vittoria consecutiva per la squadra di Vincenzo Italiano, che si è regalata così un’affascinante ottavo di finale contro il Napoli. In campionato i viola hanno inanellato tre successi di fila contro Sampdoria, Bologna e Salernitana, confermando l’ottimo rendimento interno oltre ad una particolare confidenza con il gol: nelle ultime cinque uscite al “Franchi” non ne hanno mai segnati meno di tre. Dusan Vlahovic non si ferma più, ma il centravanti serbo non è il solo a brillare: sono bastati pochi mesi al tecnico siciliano per dare un’identità precisa ad un gruppo reduce da annate complicate e che invece oggi gioca un calcio propositivo, moderno, aggressivo e tremendamente efficace.

Lo si è visto anche nel match di coppa contro i campani, in cui anche le seconde linee hanno risposto presente nonostante qualche sofferenza nel finale. L’obiettivo, adesso, è passare il Natale in zona Europa League, ma bisogna fare attenzione ad un Sassuolo che promette battaglia. Gli emiliani sono in crescita e lo dimostrano i cinque risultati utili in cui spiccano i successi contro le big (Milan e Lazio) e il pareggio casalingo con il Napoli. L’attacco di Alessio Dionisi sta tornando a girare, trascinato dai tre azzurri Berardi, Raspadori e Scamacca, costantemente attenzionati anche dal c.t. della nazionale Mancini in ottica dei playoff del prossimo marzo.

Fiorentina-Sassuolo: le ultime notizie sulle formazioni

Italiano torna a schierare la formazione titolare, dopo aver dato spazio a diverse riserve in settimana contro il Benevento. Tra i convocati anche i ristabiliti Castrovilli e Nastasic, mentre si è nuovamente fermato Pulgar per un problema alla caviglia. Riecco dal 1′ Torreira e Bonaventura, mentre in attacco si rivedono sia Gonzalez che Saponara, pronti a supportare Vlahovic.

Poche novità invece nel Sassuolo: Dionisi è alle prese con il dubbio Boga, il francese è tornato a disposizione ma al momento è chiuso dal trio Scamacca-Berardi-Raspadori. Ballottaggio anche a centrocampo tra Traoré e Matheus Henrique, mentre in difesa Chiriches prenderà il posto dello squalificato Ayhan.

Come vedere Fiorentina-Sassuolo in diretta tv e in streaming

Fiorentina-Sassuolo, in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano di calcio. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. Sarà tuttavia possibile vedere Fiorentina-Sassuolo anche su Sky, che trasmetterà sul satellite tre match a giornata in co-esclusiva con Dazn. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport HD (canale 251). La stessa trasmissione, ovviamente, sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati a Sky, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Due squadre che fanno un bel calcio e che potrebbero dunque dar vita ad una partita entusiasmante, da almeno tre gol complessivi. La Fiorentina ha vinto le ultime cinque partite davanti ai propri tifosi, ma non è da escludere che il Sassuolo possa costringerla al pareggio, che sarebbe in assoluto il primo stagionale per la Viola.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Sassuolo

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.

SASSUOLO (4-3-2-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Traoré; Berardi, Raspadori; Scamacca.

Fiorentina-Sassuolo: chi vince? Fiorentina

Pareggio

Sassuolo View Results

POSSIBILE RISULTATO: 2-2