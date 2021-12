Bologna-Fiorentina, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Bologna-Fiorentina è una partita della sedicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

BOLOGNA – FIORENTINA | domenica ore 12:30

Un derby dell’Appennino d’alta quota. O da parte sinistra della classifica, se preferite. Perché Bologna e Fiorentina dopo quindici giornate sono lì, appaiate a quota 24 punti (gli stessi della Juventus) e in piena zona Europa League. Entrambe, a differenza delle ultime stagioni, sembrano avere intenzioni bellicose. Soprattutto i viola che continuano a non sbagliare un colpo nelle gare casalinghe: il 3-1 rifilato alla Sampdoria nel turno infrasettimanale è il quarto successo consecutivo davanti ai propri tifosi per la squadra di Vincenzo Italiano, trascinata da un Vlahovic sempre più determinante. Il centravanti serbo ha trovato il gol anche contro i blucerchiati e momentaneamente c’è lui in cima alla classifica dei cannonieri con ben dodici centri.

Ma se i gigliati, allergici ai pareggi – la Fiorentina è l’unica squadra del campionato a non aver mai pareggiato – non riescono a mantenere questi standard anche in trasferta (lontano dal “Franchi” hanno perso le ultime quattro), la formazione di Sinisa Mihajlovic sta trovando un’importante continuità da qualche giornata a questa parte. Il Bologna da novembre in poi ha vinto quattro partite su cinque, incassando solamente due gol. La vittima più recente dei felsinei è stata la Roma di José Mourinho, castigata mercoledì scorso da un gol dello svedese Svanberg.

Bologna-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Mihajlovic dovrà rivedere qualcosa nel reparto avanzato dopo l’infortunio occorso al centravanti austriaco Arnautovic, che verrà valutato nella prossima settimana. A prendere il suo posto sarà Barrow, con Sansone e Soriano che agiranno alle sue spalle. Sulla destra torna De Silvestri dal 1′, ormai ristabilito. In difesa invece il tecnico serbo conferma il terzetto composto Soumaoro, Medel e Theate.

Rispetto alla partita con la Sampdoria, Italiano riporta tra i titolari Odriozola (al posto di Venuti), Milenkovic, Gonzalez e Saponara. Ampio turnover dunque per il tecnico della Viola, che dovrà fare a meno degli infortunati Nastasic e Castrovilli.

Come vedere Bologna-Fiorentina in diretta tv e in streaming

Bologna-Fiorentina, in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano di calcio. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. Sarà tuttavia possibile vedere Bologna-Fiorentina anche su Sky, che trasmetterà sul satellite tre match a giornata in co-esclusiva con Dazn. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport HD (canale 251) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione, ovviamente, sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati a Sky, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Le recenti prestazione della Fiorentina fuori casa ci dicono che i viola restano spesso a secco ma non subiscono imbarcate (sconfitte con Venezia, Lazio, Juventus ed Empoli tutte di misura) e ipotizzare un match da meno di quattro gol complessivi non è un azzardo, visto che anche il Bologna ha trovato grande solidità con la difesa a tre. Non è da escludere un pareggio, che sarebbe il primo in assoluto per la formazione toscana.

Le probabili formazioni di Bologna-Fiorentina

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Sansone; Barrow.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1