I pronostici di domenica 26 settembre | Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di calcio di domenica 26 settembre: la protagonista indiscussa è come sempre la Serie A, impreziosita stavolta dal derby Lazio-Roma, infiammato dalla sfida nella sfida tra Sarri e Mourinho. Difficile trovare una squadra favorita, ma visti i problemi difensivi delle due compagini e gli attacchi invece in grande spolvero, c’è da aspettarsi almeno un gol per squadra.

La prima partita si gioca alle 12:30 con la Juventus che cerca continuità dopo la vittoria con lo Spezia: contro la Sampdoria travolta dal Napoli altri tre punti alla portata. A proposito di Napoli, la squadra allenata da Spalletti è in uno stato di forma strepitoso e dovrebbe piegare il Cagliari autore di un avvio di stagione tribolato. Per i gol meglio spostarsi in Olanda: occhio ad AZ Alkmaar-Go Ahead Eagles, Heerenveen-Twente ed Heracles-Waalwijk.

Leggi anche: Lazio-Roma, Serie A: probabili formazioni e pronostici

Pronostici Ligue 1

Quella tra il Brest e il Metz, due club che sinora non hanno mai vinto in questa stagione e si trovano nelle zone basse della classifica del massimo campionato francese, sarà una sfida davvero delicatissima. Allo Stade Francis Le Blé, lo spettacolo non dovrebbe essere molto elevato, perché entrambe le formazioni giocheranno verosimilmente con prudenza, nel tentativo di evitare un pericoloso passo falso.

Un basso numero di gol potrebbe caratterizzare anche il confronto che opporrà il Reims al Nantes. L’altra partita di Ligue 1 in programma domenica alle ore 15, invece, si rivelerà presumibilmente movimentata e spettacolare. In ossequio alle idee tattiche di Laurent Batlles, nonostante stia collezionando risultati non molto incoraggianti in massima serie, il Troyes continua a proporre il calcio spregiudicato che gli ha consentito di festeggiare la promozione nella scorsa primavera.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Lazio-Roma, Serie A, ore 18:00

Pronostici: Vincenti

• Juventus (in Juventus-Sampdoria, Serie A, ore 12:30)

• Monaco (in Clermont Foot-Monaco, Ligue 1, ore 17:00)

• Sassuolo (in Sassuolo-Salernitana, Serie A, ore 15:00)

• Napoli (in Napoli-Cagliari, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Bochum-Stoccarda, Bundesliga, 15:30

Clermont Foot-Monaco, Ligue 1, ore 17:00

Arsenal-Tottenham, Premier League, ore 17:30

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere le notifiche con i pronostici sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

Troyes-Angers, Ligue 1, ore 15:00

Empoli-Bologna, Serie A, ore 15:00

Udinese-Fiorentina, Serie A, ore 15:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Betis-Getafe, Liga, ore 21:00