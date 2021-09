Siena-Reggiana, Serie C: diretta tv, streaming, pronostici

Siena-Reggiana è una gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie C: diretta tv, streaming e pronostici

SIENA – REGGIANA | sabato ore 17:30

Il Siena è senza dubbio una delle più serie candidate alla vittoria finale. Ha davanti il Pescara al momento la squadra di Gilardino, che, però, ancora non ha subito nemmeno una rete in questo campionato. Questa la forza dei toscani, che lì davanti, inoltre, possono contare su Paloschi. Certo, contro la Reggiana (al terzo posto ma a pari punti) non sarà facile mantenere la porta inviolata. Ma la sensazione, netta, è che anche oggi i bianconeri possono vincere una partita che sulla carta è assai difficile. Il pacchetto avanzato sul quale può contare il campione del Mondo con la maglia azzurra è d’altro categoria.

Siena-Reggiana, dove vederla in diretta tv in chiaro e in streaming

La sfida Siena-Reggiana, in programma sabato 25 settembre alle 17:30, sarà possibile seguirla come sempre su Eleven Sports, che ormai da diversi anni ha preso i diritti del campionato di terza serie. Basterà scaricare l’applicazione sulla vostra smart tv, per poter seguire la sfida.

Ovviamente il servizio è offerto anche in streaming. Eleven Sports offre tre tipi di abbonamenti: la singola partita in programma, un pacchetto mensile (7,99 euro), e un pacchetto annuale (69,99) per non perdersi nemmeno un minuto della Serie C. Che quest’anno, soprattutto per le squadre blasonate che ci sono nel girone C, merita di essere davvero seguita.

La partita sarà disponibile anche in diretta tv su Sky Sport sul canale 254 della piattaforma Sky e sul canale 485 del digitale terrestre, con visione inclusa nel pacchetto calcio.

Il pronostico

Vittoria del Siena. Nonostante la squadra di Diana sia davvero un osso duro. I bianconeri hanno tutte le carte in regola per riuscire a portare a casa i tre punti.

Le probabili formazioni di Siena-Reggiana

SIENA (4-3-3): Lanni; Mora, Terzi, Milesi, Favalli, Cardoselli, Acquadro, Bani, Lores Varela, Paloschi, Guberti.

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Luciani, Rozzio, Camigliano; Guglielmotti, Sciaudone, Cigarini, Radrezza, Contessa; Rosafio, Zamparo

POSSIBILE RISULTATO: 1-0