Juventus-Sampdoria, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Juventus-Sampdoria è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

JUVENTUS – SAMPDORIA | domenica ore 12:30

Sono servite addirittura cinque giornate alla Juventus per sbloccarsi e portare a casa i primi tre punti, in quella che resta in ogni caso una delle partenze più lente della storia della Vecchia Signora. Ma quanta fatica nel turno infrasettimanale a La Spezia. In Liguria i bianconeri di Massimiliano Allegri hanno confermato tutte le difficoltà riscontrate in questo complicato inizio di stagione, rischiando di mancare un’altra volta l’appuntamento con la vittoria. L’ennesima rimonta subita, stavolta contro i ragazzi di Thiago Motta, aveva fatto pensare ad un match dal solito copione, ma nell’ultima mezz’ora prima Chiesa e poi De Ligt sono riusciti a controribaltare lo Spezia, proprio quando l’aria si stava facendo di nuovo pesante attorno a loro.

Allegri alla fine sorrideva e lo faceva a ragione. I suoi neppure tanto velati rimproveri al termine della partita con il Milan hanno sortito evidentemente l’effetto sperato: sono stati i più giovani, finiti nel suo mirino, a risollevare le sorti della Juventus in una trasferta in cui la vittoria contava più d’ogni altra cosa.

Con la Sampdoria il tecnico livornese raggiungerà quota 400 panchina in Serie A e l’obiettivo è festeggiare questo traguardo con quello che sarebbe il primo successo stagionale davanti ai propri tifosi. I blucerchiati nell’ultima giornata sono stati travolti dall’uragano Napoli (0-4), ma in precedenza non avevano fatto malissimo, fermando sullo 0-0 l’Inter a Marassi e strapazzando l’Empoli (0-3) a domicilio con un Caputo scatenato. Lontano da Genova la Samp non ha ancora subito nessun gol: statistica che dà fiducia a mister D’Aversa in vista della gara di Torino.

Juventus-Sampdoria: le ultime notizie sulle formazioni

Allegri in ansia per Chiesa: il talento della Nazionale ha problemi al flessore ed è in dubbio per la Sampdoria. Nel caso in cui dovesse riuscire a scendere in campo, giocherebbe a sinistra, con Bernardeschi spostato a destra e Cuadrado in versione terzino. In mezzo torna Locatelli al posto di McKennie, mentre davanti è duello tra Morata e Kean: Dybala è l’unico sicuro del posto. Possibile avvicendamento in porta tra Szczesny e Perin.

Anche D’Aversa cambierà qualcosa dopo la debacle di giovedì scorso contro il Napoli. A centrocampo Ekdal prenderà il posto di Adrien Silva e in difesa Bereszynski è marcato stretto da Depaoli sulla fascia destra. Davanti confermata la coppia Caputo-Quagliarella, anche se Torregrossa chiede spazio.

Come vedere Juventus-Sampdoria in diretta tv e in streaming

Juventus-Sampdoria, in programma domenica alle 12:30 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano di calcio. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. Sarà tuttavia possibile vedere Juventus-Sampdoria anche su Sky, che trasmetterà sul satellite tre match a giornata in co-esclusiva con Dazn. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport HD (canale 251). La stessa trasmissione, ovviamente, sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati a Sky, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il successo contro lo Spezia avrà sbloccato psicologicamente la Juventus? Può darsi, ma le incognite permangono. Ad ogni modo non si possono considerare sfavoriti i bianconeri, che comunque potrebbero subire ancora gol.

Le probabili formazioni di Juventus-Sampdoria

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Morata.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.

La Juventus riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1