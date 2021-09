Spezia-Juventus, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Spezia-Juventus è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 18:30: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

SPEZIA – JUVENTUS | mercoledì ore 18:30

Juventus sull’orlo di una crisi di nervi. E non potrebbe essere altrimenti osservando la classifica di Serie A dopo le prime quattro giornate, coi bianconeri confinati al terzultimo posto in compagnia del Cagliari: peggio, finora, ha fatto solamente la Salernitana fanalino di coda. Il deprimente score di due punti in due partite rappresenta una delle peggiori partenze di sempre nella storia della Vecchia Signora, ancora senza vittorie in campionato. I tre punti non sono arrivati nemmeno nel big match di domenica scorsa contro il Milan, scivolati via nell’ultimo quarto d’ora a causa dell’ennesima disattenzione difensiva.

La Juventus, passata in vantaggio dopo pochi minuti grazie ad un bel contropiede di Morata, ha avuto diverse occasioni per chiudere i conti con i rossoneri, ma non è stata capace di concretizzarle. Ed ha finito per incassare la rete del pareggio quando ormai sembrava fatta, con Rabiot che si è completamente perso Rebic sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Una partita che ha fatto montare la rabbia ai tifosi ma soprattutto a Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha ammesso davanti alle telecamere di aver sbagliato i cambi ma, da quanto si sta apprendendo nelle ultime ore, nel suo mirino ci sono pure alcuni giocatori che non stanno rendendo come dovrebbero.

Insomma, la Juve in questo momento è una polveriera e solo una vittoria nel turno infrasettimanale a La Spezia potrà calmare le acque. Nel frattempo i liguri di Thiago Motta hanno ottenuto il primo successo stagionale, aggiudicandosi lo scontro diretto con il Venezia grazie ad un eurogol di Bourabia nel recupero.

Spezia-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Thiago Motta dovrebbe confermare l’undici che è uscito vittorioso dalla gara del “Penzo”. In attacco il rientrante Nzola spinge per una maglia da titolare, ma dal 1′ partirà ancora Antiste, circondato da Verde e Gyasi. L’unica novità sarà in difesa, con Hristov che prende il posto dell’infortunato Erlic. A centrocampo, infine, Kovalenko sembrerebbe in vantaggio nel ballottaggio con Sala.

Nella Juventus si rivedrà De Ligt al centro della retroguardia con Bonucci (Chiellini ha la febbre, come ha comunicato in conferenza lo stesso Allegri) mentre Cuadrado e Chiesa saranno i due esterni nella linea a quattro di centrocampo. In mezzo, invece, largo alla coppia Bentancur-McKennie. In attacco ha recuperato Morata: con Dybala ci sarà lo spagnolo, che nel corso della gara si alternerà con Kean.

Come vedere Spezia-Juventus in diretta tv e in streaming

Spezia-Juventus, in programma mercoledì alle 18:30 allo stadio “Picco” di La Spezia, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

La Juventus non ha alternative alla vittoria. È già a -10 dalla vetta e ha disperatamente bisogno dei tre punti per raffreddare un clima che sta diventando bollente. Il primo successo arriverà verosimilmente in Liguria, ma non è da escludere che subisca almeno un gol contro una squadra a cui piace attaccare come lo Spezia.

Le probabili formazioni di Spezia-Juventus

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Kovalenko, Borabia, Maggiore; Verde, Antiste, Gyasi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, McKennie, Chiesa; Dybala, Morata.

Lo Spezia riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2