Cagliari-Empoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cagliari-Empoli è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 18:30: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

CAGLIARI – EMPOLI | mercoledì ore 20:45

Un siluro del laziale Cataldi ad una manciata di minuti dalla fine ha impedito a Walter Mazzarri di esordire sulla panchina del Cagliari con una vittoria che avrebbe avuto del clamoroso. Sbarcato in Sardegna mercoledì scorso al posto dell’esonerato Semplici, il tecnico toscano ha subito sfiorato il colpo grosso all’Olimpico contro la squadra guidata dal suo corregionale Maurizio Sarri.

Lo ha fatto portando comunque a casa un prezioso 2-2 che, date le premesse, può rappresentare un ottima base di partenza per la sua nuova avventura. Nonostante il nuovo allenatore rossoblù avesse diretto soltanto pochi allenamenti prima di spostarsi nella Capitale, ha sorpreso la prova di grande personalità di Joao Pedro e compagni, bravi a non disunirsi dopo essere andati sotto di un gol a fine primo tempo. Segno evidente che l’arrivo di Mazzarri ha avuto un impatto positivo nello spogliatoio. Miglior reazione non poteva esserci per far dimenticare ai tifosi l’incredibile rimonta subita una settimana prima alla Domus Arena contro il Genoa, decisiva per l’allontanamento dell’ex tecnico. Adesso non resta che provare a migliorare una classifica che attualmente vede il Cagliari penultimo, con l’insoddisfacente bilancio di due pareggi e due sconfitte in quattro partite.

Quello con l’Empoli – tra l’altro squadra a cui Mazzarri è sentimentalmente legato per averci giocato diversi anni da calciatore – più che uno scontro salvezza, è una sfida tra deluse. Anche gli azzurri, infatti, non sono riusciti a dare seguito allo storico successo di Torino con la Juventus, restando a mani vuote nel doppio impegno casalingo con Venezia e Sampdoria.

Cagliari-Empoli: le ultime notizie sulle formazioni

Nel Cagliari è tornato a disposizione Strootman: il centrocampista olandese partirà dal 1′ insieme a Marin e Deiola, con Nandez e Dalbert che disporranno sulle fasce nel 3-5-2 disegnato dal tecnico. Sta meglio anche Godin, ma l’uruguagio andrà solamente in panchina: Mazzarri gli preferirà ancora Ceppitelli. Davanti conferme per la coppia Joao Pedro-Keita, entrambi in gol contro la Lazio.

Rimescolerà qualcosa Andreazzoli, nel tentativo di dare una scossa dopo la debacle casalinga con la Samp. A centrocampo riecco Bandinelli, mentre in attacco Pinamonti darà il cambio a Cutrone. Novità anche in difesa, dove Romagnoli è destinato a vincere il ballottaggio con Luperto.

Come vedere Cagliari-Empoli in diretta tv e in streaming

Cagliari-Empoli, in programma mercoledì alle 20:45 alla Unipol Domus di Cagliari, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

Ha lasciato buone sensazioni il Cagliari ammirato domenica scorsa a Roma e Mazzarri in conferenza ha ulteriormente caricato i suoi esortandoli ad avere la giusta fame e cattiveria agonistica. L’Empoli, d’altro canto, potrebbe risentire del pesante 3-0 contro la Sampdoria: motivo per cui una vittoria dei sardi non è da escludere a priori. Ad ogni modo, si profila un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Cagliari-Empoli

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni; Nandez, Strootman, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Keita.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, Mancuso.

Cagliari-Empoli: chi vince? Cagliari

Pareggio

Empoli View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1