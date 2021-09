Atalanta-Sassuolo, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Atalanta-Sassuolo è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca martedì alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

ATALANTA – SASSUOLO | martedì ore 20:45

Anche la trasferta di Salerno ha confermato quanto l’Atalanta stia facendo fatica ad ingranare e tornare ai livelli abituali. In Campania sono arrivati i tre punti ma della prestazione non v’è stata traccia. All’Arechi la formazione bergamasca non ha entusiasmato rischiando più volte d’essere trafitta e alla fine Gian Piero Gasperini deve ringraziare l’imprecisione dei granata di Castori davanti a Musso se ha potuto evitare il terzo passo falso consecutivo dopo il deludente zero a zero col Bologna e la sconfitta casalinga con la Fiorentina. A tiragli le castagne dal fuoco c’ha pensato di nuovo il centravanti colombiano Zapata, bravo a sfruttare l’assist fornitogli da Ilicic dopo un bel dribbling in area avversaria.

Il fantasista sloveno sta crescendo di rendimento e la mossa dell’allenatore di inserirlo a metà secondo tempo è stata probabilmente quella risolutiva. Nel complesso, quello di sabato scorso è decisamente un passo indietro per la Dea, anche alla luce dei progressi che si erano visti nell’esordio in Champions League con il Villarreal.

Seconda sconfitta consecutiva invece per il Sassuolo, superato anche dal Torino di Juric (0-1) nel match del Mapei Stadium. E stavolta i neroverdi di Alessio Dionisi non possono neanche dare la colpa solo alla sfortuna, com’era successo una settimana prima quando avrebbero meritato di uscire almeno con un punto in tasca dalla gara dell’Olimpico contro la Roma. Partenza a rilento, quella degli emiliani, stranamente poco lucidi in fase di realizzazione.

Atalanta-Sassuolo: le ultime notizie sulle formazioni

Gasperini ritrova finalmente De Roon a centrocampo: l’olandese si è rivelato indispensabile e i tentativi di adattare in quel ruolo Pasalic o Pessina si sono dimostrati infruttuosi. Sulla trequarti il tecnico piemontese riproporrà Ilicic dal 1′ dopo la buona prestazione di Salerno, mentre sulla fascia destra torna titolare Zappacosta. Rischio turnover per Zapata, in ballottaggio con il giovane Piccoli.

Dall’altra parte, Dionisi cambierà qualcosa in difesa, dove dovrebbero rifiatare Toljan e Rogerio: si preparano a prendere il loro posto Muldur e Kyriakopoulos. Davanti si rinnova il duello Raspadori-Scamacca, ma al momento il campione d’Europa è in vantaggio sull’ex Genoa.

Come vedere Atalanta-Sassuolo in diretta tv e in streaming

Atalanta-Sassuolo, in programma martedì alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano di calcio. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. Sarà tuttavia possibile vedere Atalanta-Sassuolo anche su Sky, che trasmetterà sul satellite tre match a giornata in co-esclusiva con Dazn. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport HD (canale 251). La stessa trasmissione, ovviamente, sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati a Sky, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Entrambe hanno bisogno di riscattare le ultime prestazioni non esaltanti. Motivo per cui potremmo assistere ad una gara aperta, in cui sia Atalanta che Sassuolo cercheranno di arrivare al risultato attraverso la prestazione. Padroni di casa che rimangono comunque favoriti in una partita da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Atalanta-Sassuolo

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Pessina; Zapata.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1