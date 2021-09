Giorgia Rossi stuzzica i fan: il segreto della giornalista di Dazn

Giorgia Rossi, lo scatto misterioso fa scatenare i suoi follower: ecco cosa ha pubblicato qualche minuto fa la giornalista di Dazn.

È stato un weekend bello intenso, quello che ci siamo appena lasciati alle spalle, per Giorgia Rossi. La splendida new entry di Dazn ha siglato una doppietta niente male: prima è stata a San Siro, per Inter-Bologna, dopodiché ha fatto rotta sulla Capitale, per seguire Lazio-Cagliari per conto della streaming tv.

Cosa che, certamente, avrà fatto felici – e non poco – i suoi fan, che hanno così potuto ammirarla per due giorni consecutivi nelle vesti a lei più consone. Per loro sarà stato, dunque, un fine settimana da non dimenticare, questo è poco ma sicuro.

La bella Giorgia, dal canto suo, pare essere al settimo cielo. Non perde occasione, sui social network, per manifestare il suo entusiasmo per il nuovo lavoro a Dazn. Che sembra avere tutta l’intenzione, a ragion veduta, di valorizzarla come merita. Perché non dimentichiamo che, oltre ad essere una donna oggettivamente stupenda, in fatto di sport ha anche una competenza fuori dal comune.

Giorgia Rossi di nuovo in campo dopo la doppietta

Oggi, al termine di questo lungo weekend dedicato alla Serie A, ha voluto fare su Instagram un altro annuncio. Un annuncio misterioso, per la precisione, che ha molto divertito gli oltre 400mila follower che seguono il suo profilo, sempre più attivo e carico di contenuti interessanti.

La Rossi ha postato una foto scattata a bordo campo, che la ritrae sorridente come sempre, lanciando un “quiz”. “Un altro weekend pieno di emozioni a due passi dai protagonisti – scrive Giorgia sotto la foto – E sapete qual è il bello? Che la giornata deve ancora finire e domani già si torna in campo. Indovinate in che stadio mi troverete”.

I fan hanno provato a rispondere al suo quesito, ma la maggior parte di essi, per la verità, si è “persa” nella bellezza di questo scatto, così spontaneo e naturale. I commenti sono letteralmente fioccati nel corso delle ore, a riprova di quanto il nuovo acquisto di Dazn sia stato intelligente e ben ponderato.