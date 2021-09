Venezia-Spezia, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Venezia-Spezia è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

VENEZIA – SPEZIA | domenica ore 15:00

Doppio sospiro di sollievo per il Venezia. Lo scorso sabato i lagunari sono tornati ad assaporare l’ebbrezza della vittoria, aggiudicandosi l’importante scontro diretto con un’altra neopromossa, l’Empoli, battuto 2-1 a domicilio grazie ai gol dei nuovi arrivi Henry e Okereke. In settimana, invece, è arrivato l’atteso via libera da parte della Figc per l’utilizzo dello storico stadio “Penzo”: decisione che ha scongiurato definitivamente l’ipotesi di dover disputare le prime partite della nuova stagione sul neutro di Ferrara. Il caratteristico impianto è stato oggetto di un profondo restyling durante l’estate e, dopo una corsa contro il tempo – che ha costretto la squadra di Paolo Zanetti a giocare tre partite consecutive in trasferta – adesso si prepara a riaprire le porte ed a riaccogliere i tifosi arancioneroverdi.

Un sostegno non indifferente per un club che punta a tenersi stretta quella Serie A riconquistata a maggio dopo un’avvincente cavalcata nei playoff e culminata con il successo nel doppio confronti nella finale tutta veneta con il Cittadella. Mantenere la categoria non sarà semplice, ma la prestazione esibita in Toscana fa ben sperare ed ha riacceso l’entusiasmo che si era sopito in seguito alle pesanti sconfitte di Napoli e Udine.

In laguna nel frattempo è già tempo di un altro scontro salvezza. Al “Penzo” arriva uno Spezia reduce dal beffardo k.o con l’Udinese, corsara in Liguria con un guizzo del giovane Samardzic ad un minuto dalla fine. Sconfitta che ha negato ai bianconeri di Thiago Motta il secondo punto stagionale dopo quello ottenuto all’esordio contro il Cagliari. In mezzo, il severo 6-1 dell’Olimpico con la Lazio: risultato che evidenzia le difficoltà in fase di non possesso palla dei liguri, che hanno incassato già nove gol in tre partite.

Venezia-Spezia: le ultime notizie sulle formazioni

In attacco Zanetti dovrà probabilmente rinunciare ad Aramu, vittima di un problema muscolare nella trasferta di Empoli. Nel tridente offensivo, insieme ad Henry e Johnsen, potrebbe partire Heymans dal 1′, ma non è da escludere che il tecnico arancioneroverde decida di schierare l’ex di turno Okereke, autore di un gol strepitoso al “Castellani”. Indisponibili a centrocampo Peretz e Fiordilino, mentre in difesa sarà duello tra Schnegg e Molinaro.

Dall’altra parte, Thiago Motta riproporrà Verde nel tridente con Gyasi e Antiste, ma dalla panchina si potrebbe rivedere Nzola, tornato tra i convocati. In regia Bourabia prende il posto di Sala, mentre in difesa c’è da segnalare il ritorno di Erlic, che ha recuperato completamente dal problema che lo aveva costretto a saltare l’Udinese.

Come vedere Venezia-Spezia in diretta tv e in streaming

Venezia-Spezia, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Penzo” di Venezia, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

Il Venezia ha ritrovato fiducia dopo la vittoria di Empoli e dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta in questo secondo scontro diretto. Non è da escludere un pareggio nella sfida del “Penzo”, in cui entrambe potrebbero segnare almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Venezia-Spezia

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Busio, Vacca; Heymans, Henry, Johnsen.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Bourabia, Maggiore; Verde, Antiste, Gyasi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1