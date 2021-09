Galatasaray-Lazio, Europa League: probabili formazioni, pronostici

Galatasaray-Lazio è una partita della prima giornata della fase a gironi dell’Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv in chiaro e streaming.

GALATASARAY – LAZIO | giovedì ore 18:45

La Lazio di Maurizio Sarri, così come il Napoli, non è stata baciata dalla fortuna al momento del sorteggio dei gironi. I biancocelesti dovranno vedersela con Galatasaray e Marsiglia, due squadre che pur lontane dai fasti del passato non possono in alcun modo essere sottovalutate. E poi con la Lokomotiv Mosca, sicuramente meno forte e attrezzata rispetto alle altre, ma affrontare una trasferta lontana come quella russa non è mai una passeggiata. Specie nei mesi autunnali quando le temperature scendono di frequente sotto lo zero. Il tecnico toscano dovrà dosare le energie in vista del doppio impegno coppa-campionato e non sarà semplice considerato che non ha a disposizione una rosa lunghissima. E l’eccessivo turnover – quasi una prassi per le italiane che partecipano a questa competizione – potrebbe rappresentare un problema.

La prima tappa è in Turchia contro i giallorossi di Fatih Terim, in un ambiente notoriamente ostico e davanti ad un pubblico che di solito incita incessantemente i propri beniamini, dal primo all’ultimo minuto. La Lazio ritrova il Galatasaray dopo cinque anni ma i ricordi sono positivi: nel 2016 lo eliminò ai sedicesimi, a Istanbul tuttavia non riuscì ad ottenere più di un pareggio.

L’entusiasmo per le rotonde vittorie contro Empoli e Spezia, intanto, è un po’ scemato dopo la battuta d’arresto di San Siro: un netto 2-0 a favore dei rossoneri da cui la Lazio è inevitabilmente uscita ridimensionata. Due pareggi di fila invece per il Galatasaray, al momento quinto in campionato e arrivato in Europa League attraverso due turni preliminari dopo aver perso quello Champions lo scorso luglio con il Psv Eindhoven.

Almeno sei i cambi che medita Sarri rispetto alla gara di domenica a Milano: in difesa si rivedranno Lazzari e Radu, mentre in porta andrà Strakosha. A centrocampo potrebbe esserci Escalante, ma le novità maggiori saranno in attacco: Zaccagni e Felipe Anderson agiranno ai lati del kosovaro Muriqi.

Come vedere Galatasaray-Lazio in diretta tv in chiaro e in streaming

Galatasaray-Lazio è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà al Turk Telekom Stadium di Istanbul, in Turchia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport HD (canale 252) e in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Galatasaray-Lazio anche su DAZN. La piattaforma streaming, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Trasferta insidiosa, come capita spesso quando ci si reca in Turchia. La difesa del Galatasaray tuttavia ha dimostrato soprattutto nei preliminari di essere tutt’altro che impenetrabile. La Lazio dovrebbe dunque evitare la sconfitta in una gara da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Lazio

GALATASARAY (4-1-4-1): Muslera; Boey, Luyindama, Nelsson, van Aanholt; Kutlu; Yilmaz, Morutan, Cicaldau, Akturkoglu; Digne.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic, Escalante, Luis Alberto; Zaccagni, Muriqi, Felipe Anderson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2