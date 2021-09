Bologna-Verona, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Bologna-Verona è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

BOLOGNA – VERONA | lunedì ore 20:45

Le fragilità difensive emerse all’esordio con la neopromossa Salernitana, superata grazie al rocambolesco 3-2 del “Dall’Ara”, facevano temere il peggio in vista di una trasferta proibitiva come quella di Bergamo. Ma contro le bocche di fuoco dell’Atalanta la diga costruita da Sinisa Mihajlovic ha retto alla grande e il Bologna è tornato dalla Lombardia con un punto insperato e con qualche certezza in più. Un pareggio, lo zero a zero del Gewiss Stadium, che vale quasi come una vittoria. Non bisogna dimenticare, infatti, che gli emiliani hanno affrontato gli uomini di Gasperini con una formazione priva di diversi titolari anche a causa delle due espulsioni rimediate nella prima giornata contro i campani.

Partenza in salita, invece, per Eusebio Di Francesco e il suo Verona. Tra Sassuolo e Inter gli scaligeri non hanno portato via nemmeno un punto, non riuscendo a sfruttare il piccolo vantaggio del fattore campo visto che entrambi i match sono stati disputati al “Bentegodi”. La sensazione, tuttavia, è che i gialloblù potessero fare qualcosa in più, soprattutto nella partita con i nerazzurri di Inzaghi, salvati da una doppietta del nuovo acquisto Correa nei minuti finali. Il nuovo tecnico è già sotto esame ma può provare a ripartire da quell’ottimo primo tempo contro i campioni d’Italia, chiuso addirittura in vantaggio.

Bologna-Verona: le ultime notizie sulle formazioni

Mihajlovic recupera Soriano, squalificato contro l’Atalanta, e può tornare a schierare quella che dovrebbe essere la formazione-tipo. C’è persino abbondanza sulla trequarti, dove si riproporrà il solito ballottaggio tra Orsolini e Skov Olsen. A sinistra invece Sansone dovrebbe avere la meglio su Barrow, che il tecnico serbo utilizzerà verosimilmente come arma a gara in corso. Un altro dubbio è in difesa: Medel, reduce dagli impegni con il suo Cile, resta in vantaggio su Soumaoro.

Il botto di fine mercato del Verona è stato Simeone. Il “Cholito”, prelevato dal Cagliari, potrebbe partire subito titolare al posto di Lasagna. Dietro di lui, nell’attacco disegnato da Di Francesco, ci saranno Barak e Caprari: quest’ultimo sarà chiamato ad un difficile compito, quello di non far rimpiangere Zaccagni. Dietro, infine, riecco Ceccherini, di nuovo a disposizione dopo alcuni problemi muscolari.

Come vedere Bologna-Verona in diretta tv e in streaming

Bologna-Verona, in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano di calcio. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. Sarà tuttavia possibile vedere Bologna-Verona anche su Sky, che trasmetterà sul satellite tre match a giornata in co-esclusiva con Dazn. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport HD (canale 251). La stessa trasmissione, ovviamente, sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati a Sky, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Di Francesco ha fame di punti dopo due partite in cui è rimasto a secco ma il Bologna ammirato nelle prime due giornate sembra più completo e maturo rispetto a quello dello scorso anno. Una vittoria degli emiliani è probabile in un gara da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Bologna-Verona

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Arnautovic.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Günter, Ceccherini, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1