Potenza-Bari, Serie C: diretta tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici

Potenza-Bari è una partita valida per la prima giornata del girone C di Serie C e si gioca lunedì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv in chiaro e streaming.

POTENZA – BARI | lunedì ore 21:00

Toccherà a Michele Mignani, reduce da una buona stagione alla guida del Modena, riuscire dove altri, prima di lui, hanno miseramente fallito: riportare il Bari in Serie B. Le sta tentando tutte, l’ambiziosa società biancorossa, per tornare in cadetteria, ma i risultati sono assolutamente insoddisfacenti, soprattutto alla luce degli investimenti fatti finora. Anche il secondo anno di C si è rivelato un flop, tra frequenti rivoluzioni in panchina e la prevedibile eliminazione nei playoff. Stavolta il mercato non ha portato grossi nomi, al punto che lo stesso allenatore ha storto un po’ il naso, ma la rosa resta di grande spessore per la categoria. L’avventura di Mignani nel capoluogo pugliese, tuttavia, non è cominciata con il piede giusto: in Coppa Italia di Serie C è arrivata la prima sconfitta stagionale con la Fidelis Andria (0-1).

In un girone C che si profila come al solito ultracompetitivo, il Bari inizia il suo percorso in Basilicata, contro il Potenza del vulcanico presidente Caiata. Reduce da un’annata di transizione, in cui i rossoblù sono finiti a lottare per la salvezza – mancando, dunque, l’obiettivo playoff – la squadra lucana riparte con rinnovate ambizioni. Sono arrivati elementi validi tra cui l’ex barese Romero, il difensore Cargnelutti e il fantasista Costa Ferreira, nomi che dovrebbero consentire al tecnico Fabio Gallo di fare nettamente meglio rispetto alla passata stagione.

Come vedere Potenza-Bari in diretta tv e in streaming

Potenza-Bari, in programma lunedì alle 21:00 allo stadio “Viviani” di Potenza, verrà trasmessa in diretta tv in chiaro da Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre), che quest’anno manderà in onda un match a giornata. Gratuita, ovviamente, la diretta streaming sul sito di Rai Sport. Sarà possibile seguire Potenza-Bari anche su Eleven Sports, che ormai da diversi anni ha preso i diritti del campionato di terza serie. Eleven Sports offre tre tipi di abbonamenti: la singola partita in programma, un pacchetto mensile (7,99 euro) e un pacchetto annuale (69,99) per non perdersi nemmeno un minuto della Serie C.

Il pronostico

Il Bari non ha incantato nella gara di coppa con la Fidelis Andria: molti giocatori sono sembrati in ritardo di condizione. Non sarà un esordio facile quello di Potenza, visto che i padroni di casa si sono rinforzati in maniera cospicua. Non è da escludere che i lucani evitino la sconfitta, in una gara da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Potenza-Bari

POTENZA (3-5-2): Marcone; Maestrelli, Cargnelutti, Gigli; Coccia, Zampa, Ricci, Sandri, Nigro; Mazzeo, Romero.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Di Cesare, Sabbione, Mazzotta; D’Errico, Bianco, Maita; Botta; Cheddira, Antenucci.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1