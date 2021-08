Calciomercato Inter e Roma, clamoroso scambio a centrocampo: si potrebbe concretizzare tutto nelle ultime ore di trattative.

Uno scambio clamoroso. Nonostante da una parte ci siano le parole di Marotta che hanno chiuso qualunque nuova entrata in casa nerazzurra. Dall’altra però, ci sono quelle di Mourinho, che ieri sera dopo la vittoria della sua Roma contro la Salernitana ha spiegato di voler più esperienza in panchina piuttosto che qualità. In questo senso, inoltre, è da leggere anche la tribuna di Villar: in Campania, lo spagnolo, non ha trovato spazio nemmeno al fianco dell’allenatore portoghese. Una sua partenza quindi potrebbe anche essere possibile. E allora ecco che, secondo Intedipendenza.net, ci potrebbe essere un’operazione di mercato imbastita e chiusa nello spazio di poco tempo. Proprio sul gong del calciomercato.

Inzaghi potrebbe ritrovarsi un altro giallorosso in rosa, Mourinho quel centrocampista forte fisicamente ed esperto che fino al momento non è arrivato. Allora per fare felici entrambi i tecnici, Inter e Roma starebbero valutando la possibilità di chiudere l’affare.

Calciomercato Inter e Roma, ecco l’affare delle ultime ore

Gagliardini verso il giallorosso; Villar il viaggio al contrario. Ecco quanto trapela negli ultimi minuti. Anche perché il centrocampista dell’Inter, come si può vedere anche da una delle sue stories su Instagram, è arrivato in queste ore nella Capitale. Magari per un consulto medico dopo l’infortunio, o magari per qualcosa di diverso che potrebbe andare in porto entro la giornata di domani. La situazione quindi potrebbe avere degli sviluppi.

E sarebbe sicuramente un colpo clamoroso in un’operazione, classica, proprio da giorni finali di calciomercato. Quando per fare contenti i propri tecnici, si cercano tutte le soluzioni possibili senza guardare a nient’altro. Pinto e Marotta quindi fiutano l’affare.