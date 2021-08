Juventus-Empoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Juventus-Empoli è una partita della seconda giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

JUVENTUS – EMPOLI | sabato ore 20:45

A Udine sono ricomparsi i vecchi vizi, ma la settimana della Juventus è stata completamente monopolizzata dal caso Cristiano Ronaldo. Al punto tale da far passare in secondo piano la clamorosa rimonta – da 2-0 a 2-2 – subita in Friuli all’esordio in campionato. La telenovela relativa al futuro del portoghese è terminata solo poche ore fa, con la richiesta di cessione alla Vecchia Signora.

Si chiude ufficialmente, dunque, l’avventura di CR7 a Torino. Tre anni di gol, scudetti e coppe nazionali ma alla fine non è stato centrato l’obiettivo per cui la Juventus aveva deciso di sobbarcarsi il suo pesantissimo ingaggio: la Champions League. Ronaldo proseguirà la sua carriera nel club che lo aveva lanciato, il Manchester United, inserito all’ultimo proprio quando sembrava che nel suo destino ci fossero i cugini del City. Nedved e Cherubini dovranno trovare un sostituto nei prossimi giorni, con il mercato che è ormai agli sgoccioli.

Nel frattempo, Massimiliano Allegri punta sul tridente Chiesa-Dybala-Morata per prendersi i primi tre punti stagionali contro il neopromosso Empoli. Il tecnico ha minimizzato gli incredibili errori del portiere Szczesny a Udine, ma è sotto gli occhi di tutti che la fase difensiva bianconera non fornisce ancora le dovute garanzie.

Ad affrontare la prima Juve senza Ronaldo saranno dunque i ragazzi di Aurelio Andreazzoli, reduci dall’ottima prestazione contro la Lazio dell’ex Sarri. Contro i biancocelesti l’Empoli non ha rinunciato alla sua filosofia di gioco e avrebbe meritato un passivo minore del 3-1 finale, risultato che penalizza un po’ troppo gli azzurri.

Juventus-Empoli: le ultime notizie sulle formazioni

Allegri, come già annunciato in precedenza, potrebbe affidarsi al tridente composto da Chiesa, Morata e Dybala. L’argentino in Friuli è tornato a deliziare i tifosi con un gol e un assist al bacio per Cuadrado. A centrocampo prima da titolare per Locatelli, mentre Bentancur è insidiato da McKennie e Rabiot.

Andreazzoli alle prese con il dubbio Cutrone: l’ex Milan e Fiorentina potrebbe inizialmente partire dalla panchina a discapito di Mancuso. A sostegno dell’attaccante protagonista della promozione agiranno verosimilmente Bajrami e Bandinelli. In mezzo, se il tecnico dovesse confermare questa soluzione, sarebbe Stulac ad affiancare Ricci e Haas.

Come vedere Juventus-Empoli in diretta tv e in streaming

Juventus-Empoli, in programma sabato alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

Contro l’Empoli dovrebbe arrivare la prima vittoria bianconera. La Juventus con ogni probabilità manterrà la porta inviolata contro i toscani.

Le probabili formazioni di Juventus-Empoli

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Morata.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Ricci, Stulac, Haas; Bajrami Bandinelli; Mancuso.

L'Empoli riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-0