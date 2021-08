Cittadella-Crotone, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cittadella-Crotone è una partita della seconda giornata di Serie B e si gioca domenica alle 18.00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

CITTADELLA – CROTONE | domenica ore 18:00

Il Cittadella è ringalluzzito dalla partenza con il piede giusto. Ha battuto nel derby veneto il Vicenza ed è fiducioso di poter continuare a viaggiare sui binari della serenità. Mezzo passo falso interno per il Crotone, invece, che si è fatto recuperare due gol dal Como.

Le ultime notizie sulle formazioni

Gorini ha preso atto di un aspetto Cuppone lavora a parte ed è in dubbio per domenica. Beretta dovrebbe saltare di sicuro anche questa partita. Antonucci o Tounkara davanti con Okwonkwo. Modesto, per Cittadella-Crotone, ha deciso che Estevez non sarà convocato in quanto deve rispettare i protocolli anticovid e non si è ancora aggregato alla squadra. Possibile esordio per Sala.

Come vedere Cittadella-Crotone in diretta tv e streaming

Cittadella-Crotone è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Tombolato” di Cittadella. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite c’è da registrare il ritorno di Sky (match visibili tramite i canali Sport e Calcio), ma anche su NOW TV. In streaming c’è ancora Dazn, che già negli ultimi tre anni aveva trasmesso la Serie B in esclusiva. La grande novità riguarda l’esordio di Helbiz Media, che trasmetterà il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Sarà una gara con diversi gol, perché sia il Cittadella che il Crotone amano un calcio offensivo e vanno alla ricerca della marcatura. Calabresi leggermente favoriti.

Le probabili formazioni di Cittadella-Crotone

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Frare, Adorni, Benedetti; Vita, Danzi, Gargiulo, Perticone; Baldini; Antonucci, Okwonkwo.

CROTONE (3-4-1-2): Festa; Visentin, Mondonico, Nedelcearu; Mogos, Vulic, Molina, Sala; Benali, Maric; Mulattieri.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2