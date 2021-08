I pronostici del weekend (21-22 agosto 2021)

I pronostici del weekend, con la partenza della Serie A il programma è completo con tutti i principali campionati europei in campo tra sabato e domenica: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League.

Riparte il campionato italiano con i campioni in carica dell’Inter che esordiranno in casa contro il Genoa sabato alle 18:30. Allo stesso orario si giocherà Verona-Sassuolo, a seguire in serata alle 20:45 Empoli-Lazio e Torino-Atalanta.

La partita più attesa della domenica è quella della Roma di Mourinho, che dopo avere superato il Trabzonspor nell’andata dello spareggio di Conference League se la vedrà con la Fiorentina.

In giro per l’Europa, tra Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League, attesi gol e spettacolo in Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach, Eintracht Francoforte-Augsburg, Real Sociedad-Rayo Vallecano e Levante-Real Madrid.

Si gioca anche in Eredivisie. L’Ajax, campione d’Olanda in carica, ha cominciato la propria difesa del titolo nazionale con un successo per 5-0 ai danni del NEC Nijmegen. Dusan Tadic e compagni dovrebbero brillare anche in occasione della seconda giornata di Eredivisie, durante la quale riusciranno verosimilmente a mettere in seria difficoltà il non irresistibile Twente, la cui gestione della fase di non possesso palla si preannuncia complicatissima.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Eintracht Francoforte-Augsburg, Bundesliga, sabato ore 15:30

• Friburgo-Borussia Dortmund, Bundesliga, sabato ore 15:30

• PSV Eindhoven-Cambuur, Eredivisie, sabato ore 20:00

• Twente-Ajax, Eredivisie, domenica ore 12:15

• Levante-Real Madrid, Liga, domenica ore 22:00

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Liverpool (in Liverpool-Burnley, Premier League, sabato ore 13:30)

• Manchester City (in Manchester City-Norwich, Premier League, sabato ore 16:00)

• Real Sociedad (in Real Sociedad-Rayo Vallecano, Liga, domenica ore 17:00)

• Bayern Monaco (in Bayern Monaco-Colonia, Bundesliga, domenica ore 17:30)

• Napoli (in Napoli-Venezia, Serie A, domenica ore 20:45)

Partite da almeno un gol per squadra

• Leeds-Everton, Premier League, sabato ore 16:00

• Verona-Sassuolo, Serie A, sabato ore 20:45

• Greuther Furth-Arminia Bielefeld, Bundesliga, sabato ore 15:30

• Heerenveen-Waalwijk, Eredivisie, sabato ore 18:15

• Sparta Rotterdam-Heracles, Eredivisie, sabato ore 20:00