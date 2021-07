Napoli-Pro Vercelli, amichevole: diretta tv in chiaro, streaming, pronostici

Napoli-Pro Vercelli è un’amichevole e si gioca sabato alle ore 17:30: notizie, formazioni, pronostici, diretta tv in chiaro e streaming.

NAPOLI – PRO VERCELLI | sabato ore 17:30

Nella sua prima uscita stagionale, il Napoli, sotto gli occhi del nuovo tecnico Luciano Spalletti, ha inflitto un severissimo 12-0 al Bassa Anaunia, rappresentativa dilettantistica della Val di Non. Mattatore dell’amichevole è stato l’attaccante nigeriano Victor Osimhen, che sembra già a suo agio nel ruolo che gli ha ritagliato l’allenatore toscano: la prima punta nel 4-2-3-1, molto simile a quello che ricopriva durante la gestione Gattuso. In questi giorni Spalletti ha avuto parole al miele anche per Diego Demme – lo ha paragonato al David Pizarro dei tempi della sua prima Roma – facendo intendere che il centrocampista tedesco non sarà una semplice alternativa. È tornato più volte anche sulla questione del rinnovo di Insigne – il neocampione d’Europa è ancora in vacanza – dicendosi sicuro che entro la fine dell’estate troverà un accordo con la società di De Laurentiis.

Nel ritiro di Dimaro, l’avversario degli azzurri nel loro secondo test è la Pro Vercelli di Beppe Scienza. La squadra piemontese, che vanta un passato glorioso – nel suo palmares conta ben sette scudetti – nella stagione 2021-22 militerà ancora in Serie C ma l’obiettivo dichiarato è fare il salto di categoria, mancato lo scorso anno per un soffio. La Pro Vercelli qualche giorno fa ha sfidato anche l’Inter di Simone Inzaghi, rimediando quattro gol.

Come vedere Napoli-Pro Vercelli in diretta tv in chiaro e streaming

Il match amichevole tra Napoli e Pro Vercelli in programma sabato alle ore 17:30 verrà trasmesso in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203 del satellite). Sarà possibile assistere alla partita che vedrà impegnati gli uomini di Luciano Spalletti anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili. Napoli-Pro Vercelli, tuttavia, andrà in onda anche in chiaro sull’emittente campana Canale 21.

Napoli-Pro Vercelli: il pronostico

Napoli ancora in costruzione e privo dei suo migliori giocatori, ma contro la Pro Vercelli è difficile che non arrivi un’altra vittoria. Gli azzurri dovrebbero segnare almeno due gol senza subirne nessuno.

Le probabili formazioni di Napoli-Pro Vercelli

NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Malcuit, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen.

PRO VERCELLI (3-5-2): Tintori; Masi, Auriletto, Carosso; Crialese, Awua, Emmanuello, Erradi, Clemente; Rolando, Comi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0