Italia, notti magiche | E anche Germania e Francia s’inchinano agli azzurri

Italia, notti magiche: e anche Germania e Francia s’inchinano allo strapotere degli azzurri. Ecco quello che è successo dopo ieri

Notti magiche. All’italiana. Notti dipinte di azzurro. Da Nord a Sud. Passando per la Capitale che ieri sera ha accolto a piazza del Popolo migliaia di tifosi davanti ai maxi schermi. Una notte da ricordare. Anche se adesso c’è da lottare contro la Spagna, prossima avversaria nelle semifinali di Euro 2020. Ma lo strapotere azzurro ha varcato i confini nazionali e anche Germania e Francia s’inchinano. Non nel senso letterario del termine – al centro delle polemiche degli ultimi giorni – ma facendo qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato prima di ora. Perché ci sono due immagini che hanno fatto il giro del Mondo già. E andiamole a vedere.

Italia, l’Allianz Arena illuminata del tricolore

Ieri la vittoria azzurra in terra tedesca ha fatto sì che l’Allianz Arena si colorasse di tricolore. Un sogno, un regalo per i tanti italiani che vivono in Germania e che ieri si sono goduti da vicini la vittoria contro il Belgio. Qualcosa che nessuno immaginava. Ma così è stato.

E dalla Francia una prima pagina per gli azzurri

E se è un sogno non svegliateci. Perché anche in Francia quello che sta combinando la Nazionale di Mancini è diventato qualcosa da mettere in prima pagina. E lo fa l’Equipe, il quotidiano sportivo più importante d’Oltralpe. Un altro sogno. No, non svegliateci azzurri. Diamo il colpo di grazie anche agli altri eterni rivali: le Furie Rosse di Luis Enrique.