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Pronostico Trabzonspor-Besiktas: succederà per la sesta volta di fila

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Trabzonspor-Besiktas è valida per l’ottava giornata del massimo campionato turco. Formazioni, pronostico e dove vederla

Il livello qualitativo del campionato turco è evidentemente aumentato nel corso degli ultimi anni. Non solo perché arrivano dei giocatori importanti, ma anche perché gli allenatori, come Italiano, hanno deciso di andare a misurarsi in questa nazione.

Pronostico Trabzonspor-Besiktas
Pronostico Trabzonspor-Besiktas: succederà per la sesta volta di fila (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il Besiktas ha due punti in più in classifica del Trabz: quarti e quinti in graduatoria per la precisione, con degli uomini che in entrambe le squadre possono fare la differenza. Tra i padroni di casa c’è Salah, mentre negli ospiti mancherà ancora Vlahovic, alle prese con un infortunio. Negli ultimi cinque scontri diretti questo match ha regalato gol e molto spettacolo. Basti pensare che sempre, entrambe, in questo lasso di tempo, hanno trovato la via della rete. Ed entrambe, nel corso della settimana, hanno vinto le rispettive partite europee, in trasferta. Quindi non si può nemmeno parlare di stanchezza, quella coinvolge tutti.

Di certo ci aspettiamo la sesta volta di fila con un pronostico da GOL. E soprattutto, dopo le fatiche europee, il risultato verso la fine potrebbe essere “condizionato” e fare tutti felici. Ma andiamo a vedere come potrebbe andare a finire.

Come vedere Trabzonspor-Besiktas in diretta tv e in streaming

Come vedere Trabzonspor-Besiktas
Come vedere Trabzonspor-Besiktas in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida valida per la giornata numero 8 del campionato turco, Trabzonspor-Besiktas, in programma lunedì alle 19:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.95 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.47 su GoldbetLottomatica.

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Il pronostico

La cosa certa è che secondo noi entrambe troveranno nel corso del match la via della rete. E poi, visti gli impegni in settimana, occhio al pareggio. Tutti felici.

Le probabili formazioni di Trabzonspor-Besiktas

TRABZONSPOR (4-2-3-1): Onana; Pina, Nwaiwu, Mendy, Cabral; Fabinho, Tufan; Salah, Muci, Simsir; Dju. 
BESIKTAS (4-2-3-1): Nubel; Murillo, Agbadou, Topcu, Ouattara; Ozcan, Ndidi; Fakili, Kokcu, Trossard; Hyeon-gyu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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