Pronostico Newcastle-Bournemouth: c’è un tabù da sfatare

Newcastle-Bournemouth è una partita della terza giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Newcastle arriva alla terza giornata di Premier League con un bilancio ancora immacolato alla voce sconfitte: quattro punti nelle prime due partite, uniti al successo in Coppa di Lega contro il West Bromwich, hanno reso la partenza della nuova gestione decisamente incoraggiante. Dopo il pareggio casalingo contro il Liverpool, i Magpies hanno infatti conquistato una vittoria convincente sul campo del Tottenham.

Il Bournemouth, invece, è ancora alla ricerca del suo primo successo stagionale: la sconfitta di misura contro il Manchester City all’esordio e il successivo pareggio interno con l’Everton hanno portato in dote appena un punto. Il problema, però, non è da ricercarsi nel solo bottino fin qui raccolto: in entrambe le gare, infatti, i Cherries hanno visto sfumare un risultato positivo proprio nelle battute conclusive, ed è questo a preoccupare maggiormente.

A sfidarsi a St James’ Park saranno quindi due squadre che arrivano all’appuntamento con stati d’animo differenti, sebbene il precedente più recente inviti il Newcastle alla prudenza. Il Bournemouth ha infatti vinto le ultime due trasferte contro i Magpies e non perde contro il Newcastle in Premier League da otto confronti consecutivi: cinque pareggi e tre successi per i Cherries dall’ultimo ko, datato luglio 2020. Il fattore campo e il momento delle due formazioni, tuttavia, spostano il pronostico verso i padroni di casa.

Come vedere Newcastle-Bournemouth in diretta tv e streaming

La sfida tra Newcastle e Bournemouth è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il Newcastle ha mostrato segnali interessanti nelle prime uscite e arriva all’appuntamento dopo aver battuto il Tottenham in trasferta. Il Bournemouth, al contrario, ha già lasciato per strada punti pesanti negli ultimi minuti delle due partite disputate e deve ancora trovare quella continuità necessaria per trasformare le buone fasi di gioco in risultati.

C’è poi un elemento che rende la sfida meno scontata: il Newcastle non riesce a battere il Bournemouth in campionato da otto confronti e i Cherries hanno conquistato le ultime due partite disputate a St James’ Park. La serie storica suggerisce dunque cautela, ma il rendimento mostrato in questo avvio e il vantaggio del fattore campo portano a dare fiducia ai padroni di casa. Il Bournemouth ha comunque le qualità per trovare la via del gol.

Le formazioni di Newcastle-Bournemouth

NEWCASTLE (4-3-3): Hornicek; Dedic, Thiaw, Botman, Hall; Willock, Gonzalez, Miley; Elanga, Wissa, Barnes.

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Cook, Scott; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1