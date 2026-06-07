Home » CALCIO » Rivoluzione Mondiali 2026: come funziona il nuovo formato a 48 squadre

Rivoluzione Mondiali 2026: come funziona il nuovo formato a 48 squadre

di

Guida pratica al nuovo formato dei Mondiali: come funzionano i 12 gironi, quante squadre passano e come funzionano i nuovi sedicesimi.

Dimenticate tutto quello che sapevate sul caro, vecchio e rassicurante Mondiale. L’edizione ormai ai nastri di partenza – che, lo ricordiamo, sarà ospitata congiuntamente da Stati Uniti, Canada e Messico – porterà con sé la più grande rivoluzione strutturale nella storia del calcio.

Mondiale
Rivoluzione Mondiali 2026: come funziona il nuovo formato a 48 squadre (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Molti tifosi si stanno ancora grattando la testa di fronte al nuovo meccanismo, e i dubbi sollevati sono più che legittimi: si passa dalle storiche 32 nazionali a ben 48 squadre partecipanti. Una svolta epocale che gonfia il calendario fino a un totale record di 104 partite, ma che ha fortunatamente mantenuto un pilastro fondamentale: i gironi da 4 squadre. All’inizio si era pensato a raggruppamenti da 3 , ma poi la Fifa è tornata sui suoi passi. Vediamo quindi, mappa alla mano, come funziona questa nuova giostra del gol.

La prima fase prevede la bellezza di 12 gironi (nominati dalla lettera A alla L), composti ciascuno da 4 squadre. Ognuna giocherà le classiche tre partite di sola andata. Fin qui tutto normale, ma il vero rompicapo, come vedremo da qui a breve, comincia al momento di decretare chi balla e chi torna a casa.

Tutte le novità dei Mondiali 2026

Mondiale
Tutte le novità dei Mondiali 2026 (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Per costruire un tabellone a eliminazione diretta da 32 squadre, la Fifa ha scelto una qualificazione più ampia rispetto al passato. A staccare il pass saranno automaticamente le prime due classificate di ciascun girone (e sono 24 squadre), alle quali si aggiungeranno le 8 migliori terze classificate dell’intero torneo. Questo significa che la differenza reti e gli altri criteri di spareggio potrebbero risultare decisivi nella corsa alle otto migliori terze.

La grande novità dell’era a 48 squadre, che terrà incollati gli appassionati allo schermo, è l’introduzione del Round of 32, ossia dei sedicesimi di finale. Fino alla scorsa edizione si passava direttamente dai gironi agli ottavi di finale; ora, invece, viene inserito un turno a eliminazione diretta in più. Da quel momento sarà dentro o fuori: in caso di parità dopo i 90 minuti si andrà ai tempi supplementari e, se necessario, ai rigori (più eventuali tempi supplementari e calci di rigore).

Le 32 sopravvissute si incroceranno secondo un tabellone predefinito dalla Fifa, dando vita a un tabellone che porterà le due finaliste a disputare un totale di 8 partite complessive per sollevare la coppa, e non più 7. Più partite, più spettacolo, più insidie: la caccia alla coppa del mondo è diventata una maratona senza precedenti.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni