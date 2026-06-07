Rivoluzione Mondiali 2026: come funziona il nuovo formato a 48 squadre

Guida pratica al nuovo formato dei Mondiali: come funzionano i 12 gironi, quante squadre passano e come funzionano i nuovi sedicesimi.

Dimenticate tutto quello che sapevate sul caro, vecchio e rassicurante Mondiale. L’edizione ormai ai nastri di partenza – che, lo ricordiamo, sarà ospitata congiuntamente da Stati Uniti, Canada e Messico – porterà con sé la più grande rivoluzione strutturale nella storia del calcio.

Molti tifosi si stanno ancora grattando la testa di fronte al nuovo meccanismo, e i dubbi sollevati sono più che legittimi: si passa dalle storiche 32 nazionali a ben 48 squadre partecipanti. Una svolta epocale che gonfia il calendario fino a un totale record di 104 partite, ma che ha fortunatamente mantenuto un pilastro fondamentale: i gironi da 4 squadre. All’inizio si era pensato a raggruppamenti da 3 , ma poi la Fifa è tornata sui suoi passi. Vediamo quindi, mappa alla mano, come funziona questa nuova giostra del gol.

La prima fase prevede la bellezza di 12 gironi (nominati dalla lettera A alla L), composti ciascuno da 4 squadre. Ognuna giocherà le classiche tre partite di sola andata. Fin qui tutto normale, ma il vero rompicapo, come vedremo da qui a breve, comincia al momento di decretare chi balla e chi torna a casa.

Tutte le novità dei Mondiali 2026

Per costruire un tabellone a eliminazione diretta da 32 squadre, la Fifa ha scelto una qualificazione più ampia rispetto al passato. A staccare il pass saranno automaticamente le prime due classificate di ciascun girone (e sono 24 squadre), alle quali si aggiungeranno le 8 migliori terze classificate dell’intero torneo. Questo significa che la differenza reti e gli altri criteri di spareggio potrebbero risultare decisivi nella corsa alle otto migliori terze.

La grande novità dell’era a 48 squadre, che terrà incollati gli appassionati allo schermo, è l’introduzione del Round of 32, ossia dei sedicesimi di finale. Fino alla scorsa edizione si passava direttamente dai gironi agli ottavi di finale; ora, invece, viene inserito un turno a eliminazione diretta in più. Da quel momento sarà dentro o fuori: in caso di parità dopo i 90 minuti si andrà ai tempi supplementari e, se necessario, ai rigori (più eventuali tempi supplementari e calci di rigore).

Le 32 sopravvissute si incroceranno secondo un tabellone predefinito dalla Fifa, dando vita a un tabellone che porterà le due finaliste a disputare un totale di 8 partite complessive per sollevare la coppa, e non più 7. Più partite, più spettacolo, più insidie: la caccia alla coppa del mondo è diventata una maratona senza precedenti.