Pronostico Udinese-Parma: friulani spuntati contro il bunker di Cuesta

Udinese-Parma è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Già salva e senza obiettivi, l’Udinese continua a ricoprire il ruolo di “guastafeste” in questa seconda parte di Serie A. Da marzo in poi i bianconeri hanno perso appena una volta in sei giornate (0-1 con la Juventus) ma al tempo stesso sono riusciti a scombinare i piani di Fiorentina e Genoa – due squadre in lotta per la salvezza che avevano indubbiamente più fame di punti – a fermare l’Atalanta a Bergamo, a mettere la museruola all’arrembante Como ed infine a dare una sonora lezione al Milan, sabato scorso schiantato 3-0 a San Siro ed affondato dai gol di Atta, Ekkelenkamp e da un’autorete di Bartesaghi.

Insomma, i friulani non stanno regalando niente a nessuno, sebbene abbiano già sfondato il muro dei 40 punti. Gli uomini allenati da Kosta Runjaic non sembrano affatto sazi e la prospettiva di chiudere tra le prime 10, magari provando a rientrare in corsa per quell’ottavo posto che gli consentirebbe di iniziare la prossima Coppa Italia direttamente dagli ottavi di finale, alletta e non poco. Nel frattempo il tecnico tedesco si gode una difesa che da tre partite ha messo il lucchetto alla porta di Okoye: tre clean sheet con Genoa, Como e Milan, mentre in casa l’Udinese ha incassato a malapena una rete da metà febbraio, sempre nel match con la Juve.

In questo turno Zaniolo e compagni ospiteranno al Bluenergy Stadium un’altra squadra che non ha più grandi motivazioni, il Parma. I ducali, a differenza dell’Udinese, si sono lasciati un po’ andare negli ultimi due mesi.

La vittoria manca dal 22 febbraio e da allora la truppa di Carlos Cuesta ha fatto registrare 4 pareggi e due sconfitte, continuando a segnare pochissimo (secondo peggior attacco del torneo) e a contraddistiguersi per un tipo di gioco eccessivamente conservativo, fatto quasi unicamente di difesa e contropiede. In questo modo i gialloblù domenica scorsa hanno impedito al Napoli di portare via i tre punti dal “Tardini”, mettendo forse fine una volta per tutte al sogno scudetto dei partenopei (1-1).

Rispetto alla sfida con gli azzurri, Cuesta ritrova l’attaccante Pellegrino, squalificato contro il Napoli. Da valutare invece le condizioni di Ondrejka. Nell’Udinese si è fatto male Davis: il cannoniere dei friulani (10 reti in campionato) era appena rientrato dalla squalifica.

Come vedere Udinese-Parma in diretta tv e in streaming

La sfida tra Udinese e Parma, in programma sabato alle 15:00 al Bluenergy Stadium di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

L’Udinese è in uno stato di grazia difensiva impressionante: tre clean sheet consecutivi (Genoa, Como, Milan) e una sola rete subita in casa da metà febbraio. Nonostante l’assenza pesante del bomber Davis (10 gol), Runjaic dispone di alternative di qualità come Ekkelenkamp e Zaniolo. Il Parma, dal canto suo, ha il secondo peggior attacco del torneo e sta sorprendendo per un atteggiamento tattico estremamente rinunciatario. Sebbene il rientro di Pellegrino offra una soluzione in più a Cuesta, scardinare il muro davanti a Okoye sembra un’impresa complicata per questi ducali. Con un Parma che segna col contagocce e un’Udinese che ha blindato la porta, è difficile immaginare una gara ricca di reti. Un risultato positivo dei friulani, unito al segno Under 2.5, è l’esito più logico seguendo il trend recente (l’Udinese ha vinto le ultime tre con gli emiliani e non perde contro di loro addirittura dal gennaio 2020).

Le probabili formazioni di Udinese-Parma

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Gueye.

PARMA (5-3-2): Suzuki; Britschgi, Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabè, Nicolussi Caviglia, Keita; Strefezza, Pellegrino.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0