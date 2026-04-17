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Pronostico Chelsea-Manchester United: c’è in palio la Champions

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Chelsea-Manchester United è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Tre sconfitte di fila in Premier senza segnare: non è il momento migliore per il Chelsea di Rosenior, sesto in classifica, a quattro punti dalla zona Champions League. Una qualificazione appesa a un filo per i Blues, che non riescono in nessun modo a trovare un minimo di continuità nel corso della stagione.

Pronostico Chelsea-Manchester United
Pronostico Chelsea-Manchester United: c’è in palio la Champions (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Nonostante la clamorosa sconfitta interna contro il Leeds di lunedì scorso, invece, il Manchester United ha appunto sette punti di vantaggio sui londinesi e quindi la massima competizione europea la vedono davvero da vicino. Manca poco per esultare anche perché in questo caso parliamo che pure la quinta andrà alla fase a girone unico. Ecco perché lo United se la potrebbe giocare per il doppio risultato: non perdere sarebbe importante, consentirebbe di avere lo stesso vantaggio con una gara in meno da giocare. Potrebbe essere una soluzione logica dentro la squadra ospite.

Una gara, comunque, che si profila spettacolare perché il Chelsea ha assoluto bisogno di vincere e quindi cercherà di prendere immediatamente in meno le operazioni. Lo United potrebbe colpire in contropiede, visto che lì davanti ha degli uomini sicuramente veloci e forti tecnicamente. Vittoria esterna? Complicata, perché solamente in una delle dodici trasferte che lo United ha fatto in questo campo hanno regalato un’affermazione.

Come vedere Chelsea-Manchester United in diretta tv e in streaming

Come vedere Chelsea-Manchester United
Come vedere Chelsea-Manchester United in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Chelsea-Manchester United è in programma sabato alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.55 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.42 su Lottomatica.

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Il pronostico

In nove degli ultimi dieci scontri diretti questa partita ha regalato almeno un gol per squadra. Potrebbe andare così anche questa volta. E occhio al pareggio, che allo United potrebbe andare bene. Ma sul fatto che entrambe troveranno la via della rete di dubbi noi non ne abbiamo, è quasi una costante.

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Le probabili formazioni di Chelsea-Manchester United

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Hato, Cucurella; Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, Neto; Pedro.
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Yoro, Heaven, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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