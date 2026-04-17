Pronostici Bundesliga 18 aprile ore 15:30: aumentano le pretendenti per la Champions

Bundesliga, si riaccende improvvisamente la lotta per un posto nella prossima coppa dalle grandi orecchie grazie al ranking UEFA. Il Bayer Leverkusen ci spera.
In settimana, grazie al successo del Bayern Monaco sul Real Madrid che ha consentito agli uomini di Vincent Kompany di qualificarsi alle semifinali di Champions League, la Germania ha accorciato ulteriormente sulla Spagna nel famigerato ranking UEFA. Ora solo una manciata di punti dividono le due federazioni. Questo significa che, in caso di sorpasso in extremis, la Bundesliga avrà i 5 posti nella prossima Champions League. Una bellissima notizia, insomma, per quelle squadre che stanno lottando per un pass per la coppa dalle grandi orecchie. E che, ora come ora, resterebbero fuori.
Tra queste c’è il Bayer Leverkusen. Che in virtù delle due vittorie consecutive con Wolfsburg (6-3) e Borussia Dortmund (0-1) è riuscito a scavalcare l’Hoffenheim e a prendersi momentaneamente il quinto posto.
Sarà fondamentale conservarlo anche dopo questo turno, sia perché la quarta, il Lipsia – i Roten Bullen sono a +4 – è impegnata nella complicata trasferta di Francoforte, sia perché l’Hoffenheim sesto, a -1 dal Werkself, dovrà vedersela con il Borussia Dortmund. Ghiottissima occasione, dunque, per gli uomini di Kasper Hjulmand, imbattuti da sette partite (la serie più lunga da quando al timone c’è l’ex ct della Danimarca). Il Bayer Leverkusen non dovrebbe fallire l’appuntamento con i tre punti neppure contro l’Augsburg, ormai salvo e a digiuno di successi da ben cinque match.
Il Borussia Dortmund invece sembra aver perso qualche motivazione dopo aver capito che questo Bayern Monaco è praticamente irraggiungibile. I gialloneri nello scorso fine settimana si sono arresi al Bayer Leverkusen (0-1) chiudendo una striscia vincente di quattro partite. E per la prima volta in questo campionato sono rimasti a secco di gol. Per rimandare i festeggiamenti per l’ennesimo titolo dei bavaresi, la squadra di Niko Kovac in questa giornata dovrà fare meglio della capolista, che altrimenti sarebbe campione con 4 turni d’anticipo. Contro un Hoffenheim in calo, ma sulla carta più motivato, immaginiamo una gara da almeno tre gol totali ed uno per parte.
Le previsioni sulle altre partite
Il Werder Brema ha perso due partite di fila (Lipsia e Colonia) ed ora rischia di scivolare in zona retrocessione (nel momento in cui scriviamo non conosciamo ancora il risultato del St. Pauli terzultimo, impegnato nell’anticipo del venerdì con il Colonia). I punti di vantaggio sui marroni sono solo tre. Motivo per cui serve come il pane un risultato positivo nel match casalingo con l’Amburgo, che rispetto ai biancoverdi è messo meglio in classifica.
Nonostante la pesante assenza di capitan Friedl, squalificato, crediamo che il Werder riuscirà ad evitare quantomeno la sconfitta e ad approfittare del momento non esaltante degli anseatici, che hanno ottenuto appena 2 punti nelle ultime quattro, perdendo due volte di fila in trasferta.
Va a caccia di punti salvezza anche il Wolfsburg, decisamente più disperato rispetto al Werder Brema. I Lupi sono sempre penultimi e devono recuperare almeno 4 punti sul St. Pauli per evitare la retrocessione diretta e garantirsi una scappatoia attraverso il playout. La svolta, tuttavia, non è ancora arrivata. Sabato scorso contro il Francoforte il Wolfsburg ha incassato la sesta sconfitta nelle ultime sette giornate, con il gruppo che dà l’impressione di essersi sfaldato. In ogni caso, le maggiori motivazioni potrebbero fare la differenza nella sfida con l’Union Berlino, tranquillo grazie al +7 sulla terzultima. Per i capitolini sarà però un match storico: pronta al debutto in panchina Marie-Louise Eta, prima donna a ricoprire il ruolo di allenatrice nei cinque principali campionati europei.
Bundesliga: possibili vincenti
Wolfsburg o pareggio (in Union Berlino-Wolfsburg)
Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Augsburg)
Werder Brema o pareggio (in Werder Brema-Amburgo)
Le partite da almeno tre gol complessivi
Bayer Leverkusen-Augsburg
Hoffenheim-Borussia Dortmund
Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra
Union Berlino-Wolfsburg
Hoffenheim-Borussia Dortmund
Comparazione quote
La vittoria del Bayer Leverkusen è quotata a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.43 su Sportbet. Il segno Gol in Hoffenheim-Borussia Dortmund è quotato invece a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.46 su Sportbet.
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