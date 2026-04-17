Pronostici Serie B 18 aprile ore 15:00: c’è da sfatare il tabù trasferte

Serie B, il rush finale della regular season è ufficialmente iniziato: la capolista Venezia a Bari cercherà di invertire la rotta fuori casa. Frosinone di scena a Modena.

Il rush finale della regular season di Serie B è ufficialmente iniziato. Tanti verdetti sono ancora da scrivere a quattro turni dal termine della stagione regolare del campionato cadetto ed ogni punto, da qui a maggio, può pesare come un macigno. La capolista Venezia nello scorso fine settimana ha fallito un’enorme occasione, pareggiando 1-1 sul sintetico di Chiavari contro la Virtus Entella: fuori casa gli arancioneroverdi non sanno più vincere (quattro pareggi di fila in trasferta) e per la promozione diretta bisognerà ancora lottare duramente, visto che l’attuale terza, il Monza, ha soltanto tre punti in meno.

Giovanni Stroppa e i suoi uomini però rimangono padroni del proprio destino e al San Nicola contro il Bari cercheranno di invertire la rotta anche lontano dal “Penzo”.

I Galletti una settimana fa non sono riusciti a dare continuità al sorprendente successo sul Modena e nella trasferta proibitiva di Monza, come da pronostico, sono rimasti a mani vuote (2-0). La situazione resta incandescente nel capoluogo pugliese: la salvezza è a sole due lunghezze ma ad oggi i biancorossi giocherebbero il playout con l’Entella. Davvero poche, in ogni caso, le chance di strappare via punti contro un Venezia che vede avvicinarsi il traguardo: gli ultimi precedenti, peraltro, sono stati a senso unico, con tre vittorie di fila dei lagunari.

Le previsioni sulle altre partite

Imbattuto da oltre due mesi, il Frosinone è reduce dall’equilibratissimo 1-1 nello scontro diretto con il Palermo: l’urlo dei ragazzi di Massimiliano Alvini, attualmente secondi in classifica a pari punti con il Monza, è rimasto strozzato in gola, dal momento che i rosanero hanno trovato la rete del pari al minuto 89 con Ranocchia.

I ciociari tenteranno di rifarsi a Modena, contro una squadra che da tempo è stabile in zona playoff e che in settimana ha pareggiato 1-1 nel recupero con il Catanzaro, riacciuffando i calabresi con Mendes in pieno recupero (2-2). Alvini è atteso da una trasferta complicata – i Canarini hanno perso una sola volte nelle ultime sei – sebbene il Frosinone non perda contro un avversario emiliano-romagnolo in Serie B da ben nove partite. Entrambe, secondo noi, dovrebbero riuscire a realizzare almeno una rete per parte. Segno Gol probabile anche in Spezia-Sudtirol: i liguri dallo scorso weekend sono ultimi (tre sconfitte consecutive) e a un passo dal baratro.

Stando così le cose, anche un pareggio potrebbe servire a poco, motivo per cui ci aspettiamo una gara d’assalto contro un Sudtirol che è più vicino ai playoff che ai playout e che è sempre andato a segno nelle ultime quattro giornate. Chiudiamo con la sfida Mantova-Avellino: appaiati a 40 punti, sia per i virgiliani sia per gli irpini l’obiettivo salvezza è davvero vicino. Un pareggio potrebbe far comodo ad entrambe ma occhio ai padroni di casa che vengono da due vittorie di fila, parecchio pesanti contro Entella e Spezia.

Serie B: possibili vincenti

Mantova o pareggio (in Mantova-Avellino)

Venezia (in Bari-Venezia)

La partita da almeno tre gol complessivi

Bari-Venezia

Serie B: le partite da almeno un gol per parte

Modena-Frosinone

Spezia-Sudtirol

La partita da meno di tre gol complessivi

Mantova-Avellino

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Modena-Frosinone è quotato a 1.52 su Goldbet e Lottomatica e a 1.54 su Sportbet. La vittoria del Venezia è quotata invece a 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Sportbet.

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