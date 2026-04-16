Pronostico St. Pauli-Colonia: con il nuovo allenatore numeri da urlo

St. Pauli-Colonia è una partita della trentesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Colonia ha messo un piccolo ma significativo mattoncino per la salvezza aggiudicandosi il cruciale scontro diretto con il Werder Brema domenica scorsa (3-1). Passati immediatamente in vantaggio con El Mala, i Billy Goats da metà primo tempo hanno avuto l’opportunità di giocare in superiorità numerica – espulso il biancoverde Friedl – e nella ripresa, pur non riuscendo a tenere la porta inviolata, hanno realizzato altri due gol (Ache e autorete di Backhaus).

I tifosi biancorossi non esultavano da gennaio: il successo con il Werder ha messo fine a un digiuno che durava da ben otto giornate. Ma il merito principale di questa inversione di tendenza è del nuovo allenatore, René Wagner, in carica soltanto due un paio di settimane, essendo stato arruolato durante l’ultima sosta per le nazionali al posto dell’esonerato Kwasniok. Con Wagner al timone il Colonia ha ottenuto un pareggio (2-2 nella trasferta di Francoforte) e una vittoria, due risultati fondamentali per volare a +5 sulla zona retrocessione. Imbattuti da quattro partite, i biancorossi nell’anticipo della trentesima giornata hanno l’occasione di chiudere virtualmente ogni discorso relativo alla salvezza in un’altro scontro diretto, stavolta contro il St. Pauli terzultimo. In caso di colpaccio ad Amburgo, infatti, il Colonia andrebbe addirittura a +8.

Il St. Pauli segna e tira pochissimo

I marroni ad oggi giocherebbero il playout con la terza di Zweite Liga e nelle ultime cinque giornate hanno portato a casa solamente due punti.

Sabato scorso sono stati presi a pallate dal Bayern Monaco, che non ha avuto alcuna pietà travolgendo 5-0 gli uomini guidati dall’ex allenatore del Genoa Alexander Blessin. Il St. Pauli continua a segnare con il contagocce: per la seconda stagione consecutiva ha realizzato il minor numero di reti in Bundesliga (28 la scorsa stagione, 25 questa). E l’ha fatto con un numero di tiri pari a 299, di gran lunga il più basso del campionato.

Come vedere St. Pauli-Colonia in diretta tv e streaming

La sfida St. Pauli-Colonia è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il Colonia vive un momento magico a livello statistico. Nelle ultime due giornate ha registrato un valore xG di 7,4, il più alto di tutta la Bundesliga. La cura Wagner funziona e l’entusiasmo dopo il 3-1 al Werder è alle stelle. Di contro, il St. Pauli ha il peggior attacco del torneo (25 gol) e tira pochissimo in porta. Tuttavia, c’è un dato che preoccupa i tifosi biancorossi: il Colonia non vince fuori casa dal 3 ottobre, mentre i marroni di Amburgo sono imbattuti nei match giocati di venerdì. Il pareggio potrebbe accontentare di più il Colonia, ma la spinta offensiva mostrata sotto la nuova gestione suggerisce che i biancorossi proveranno il colpaccio per chiudere la pratica salvezza. Da provare la combo X2+Under 3.5.

Le probabili formazioni di St. Pauli-Colonia

ST. PAULI (3-4-2-1): Vasilj; Wahl, Andō, Mets; Saliakas, Irvine, Rasmussen, Oppie; Sinani, Pereira Lage; Hountondji.

COLONIA (3-5-2): Schwäbe; Sebulonsen, Simpson-Pusey, Özkaçar; Lund, Thielmann, Martel, Jóhannesson, Kamiński; Ache, El Mala.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2