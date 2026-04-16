Pronostico Sassuolo-Como: tre vittorie su tre e scatto Champions

Sassuolo-Como è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nonostante il 60% del possesso palla, i 3,12 xG creati ed appena lo 0,88 di xG subiti, il Como domenica scorsa ha incassato la prima sconfitta da febbraio, mettendo fine ad una serie positiva che durava da otto partite tra campionato e Coppa Italia. Il cinismo dell’Inter capolista ha fatto la differenza nel pirotecnico posticipo del “Sinigaglia”, coi nerazzurri capaci di ribaltare i lariani, avanti di due gol a fine primo tempo, con le doppiette di Thuram e Dumfries (3-4).

L’Inter si conferma dunque la “bestia nera” di Cesc Fabregas: l’allenatore a lungo corteggiato da Beppe Marotta la scorsa estate non è mai riuscito a battere la Beneamata da quando è al timone del Como, in ben cinque tentativi (ci riproverà nella prossima settimana quando sfiderà nuovamente i nerazzurri nella semifinale di ritorno di Coppa Italia). L’allenatore catalano si è detto in ogni caso soddisfatto della prestazione della sua squadra ed ha ammesso di non guardare la classifica. Malgrado i 4 gol incassati, la difesa del Como rimane quella meno perforata del torneo (26 reti subite), ma adesso i lariani sono quinti, sorpassati dalla Juventus – bianconeri a +2 – e nuovamente tallonati dalla Roma, che ha solo un punto in meno.

Sassuolo, nessun clean sheet da febbraio

Prima della semifinale di coppa, Nico Paz e compagni cercheranno quindi di tornare al successo, provando ad archivare il pareggio a reti bianche di Udine (0-0) ed il rocambolesco KO con l’Inter.

Nel primo degli anticipi del venerdì saranno ospiti del Sassuolo, squadra che ha fatto un buon campionato ma che da tempo è priva di obiettivi realistici, avendo conquistato la salvezza da diverse settimane.

Il fisiologico rilassamento degli emiliani lo si può percepire osservando il ruolino avuto nelle ultime cinque giornate: una sola vittoria (contro il Cagliari), tre sconfitte e un pareggio. E soprattutto niente clean sheet (la porta non rimane inviolata da febbraio).

Gli uomini di Fabio Grosso nello scorso weekend si sono arresi ad un Genoa più motivato (2-1), che ha segnato il gol decisivo a sei minuti dalla fine con Ekuban. Il tecnico neroverde contro il Como non avrà Berardi, espulso a Marassi e dunque squalificato, e non potrà contare neppure su Doig, ammonito contro i lariani (era diffidato). A sinistra, in difesa, toccherà a Garcia prendere il posto del terzino scozzese, mentre il capitano neroverde verrà sostituito da Volpato. Dall’altro lato, Fabregas potrebbe far riposare qualcuno in vista del match di Coppa Italia con l’Inter: non è da escludere il passaggio a tre dietro e Nico Paz falso nove in attacco.

Come vedere Sassuolo-Como in diretta tv e in streaming

La sfida Sassuolo-Como, in programma venerdì alle 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Il Como arriva al Mapei Stadium ferito ma consapevole della propria forza. Nonostante i 4 gol presi dall’Inter, rimane la miglior difesa del campionato con soli 26 gol subiti in 32 giornate.

Fabregas potrebbe fare turnover in vista della semifinale di Coppa Italia con i nerazzurri, ma la differenza di motivazioni è netta. Il Sassuolo non mantiene la porta inviolata da febbraio e senza capitan Berardi perde uno dei suoi riferimenti principali. I precedenti stagionali sono un incubo per Grosso: 2 sfide, 2 sconfitte e ben 5 gol incassati senza segnarne alcuno. Il Como ha bisogno di punti per la Champions e ha dimostrato, anche nella sconfitta con l’Inter, di creare una mole di gioco impressionante. La fragilità difensiva recente del Sassuolo farà il resto. Optiamo per la combo 2+Over 1.5.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Como

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Ulisses Garcia; Koné, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurienté.

COMO (3-4-3): Butez; Smolcic, Kempf, Jacobo Ramon; Alex Valle, Da Cunha, Perrone, Vojvoda; Diao, Nico Paz, Baturina.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2