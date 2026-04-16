Pronostico Inter-Cagliari, un decennio senza vittorie: tricolore più vicino

Inter-Cagliari è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

A Como, domenica scorsa, l’Inter ha dato dimostrazione, per l’ennesima volta, delle sue straordinarie doti offensive e realizzative, che in Serie A continuano a non avere eguali (miglior attacco con 75 gol). I nerazzurri l’hanno spuntata 4-3 in riva al lago, trascinati dalle doppiette di Dumfries e Thuram. E questo nonostante i lariani abbiano dominato a livello di gioco (60% del possesso palla ed il triplo degli xG prodotti) e siano anche riusciti ad avere più occasioni rispetto alla capolista del campionato. Da sottolineare pure la veemente reazione della squadra di Cristian Chivu, capace di ribaltare una partita che allo scoccare del 45′ del primo tempo vedeva il Como avanti di due gol.

Il successo sugli uomini di Cesc Fabregas ha avvicinato sensibilmente la Beneamata all’obiettivo scudetto, in una giornata in cui sia il Napoli che il Milan hanno fatto flop (pareggio degli azzurri a Parma e pesante sconfitta dei rossoneri in casa con l’Udinese). Per il tricolore, adesso, è solo una questione di tempo: il calendario, peraltro, diventa decisamente abbordabile e già sono iniziati i primi calcoli per capire quando Lautaro Martinez e compagni possano dare inizio ai festeggiamenti. Nel frattempo, prima della semifinale di Coppa Italia con il Como – nella prossima settimana a San Siro si ripartirà dallo 0-0 di marzo – Chivu e i suoi ospitano il Cagliari di Fabio Pisacane, che nello scorso weekend ha tirato un enorme sospiro di sollievo.

Sardi più tranquilli

Dopo otto gare senza vittoria (6 sconfitte e 2 pareggi), i sardi non avevano scelta nello scontro diretto con la Cremonese dell’Unipol Domus. In caso di mancato successo, infatti, sarebbero stati risucchiati nella lotta per non retrocedere. A decidere un match dominato dalla tensione c’ha pensato Sebastiano Esposito (1-0), a conferma del fatto che la decisione di mandare tutti in ritiro prima della sfida coi grigiorossi era azzeccata.

Il Cagliari ha fatto un passo avanti importante verso la salvezza ma i sei punti di vantaggio sulla terzultima non consentono ai sardi di rilassarsi troppo, sebbene sia un divario certamente ragguardevole a sei partite dalla fine del campionato. A San Siro Pisacane potrebbe non avere Mazzitelli, costretto ad abbandonare il campo nel primo tempo del match con la Cremonese. Al suo posto quasi certamente giocherà Adopo. Chivu invece cercherà di dosare le energie in vista della Coppa Italia ma le assenze di Bisseck, Lautaro e Sucic (quest’ultimo è squalificato) non consentono al tecnico nerazzurro di esagerare più di tanto con le rotazioni.

Come vedere Inter-Cagliari in diretta tv e in streaming

La sfida tra Inter e Cagliari è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Inter-Cagliari anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

L’Inter continua la sua marcia trionfale verso il ventunesimo scudetto. Nella folle rimonta di Como (da 0-2 a 4-3), i nerazzurri hanno dimostrato di possedere una forza mentale e una profondità di rosa che sembrano aver spento definitivamente le speranze delle inseguitrici. A San Siro arriva un Cagliari rigenerato dal successo vitale contro la Cremonese, ma Pisacane sa che per uscire indenne dalla Scala del calcio servirà un’impresa che ai sardi manca da un decennio.

Quella nerazzurra è una macchina da gol (75 reti in 32 giornate) che non si ferma davanti a nulla, nemmeno quando viene dominata nel gioco come accaduto a Como. Nonostante le assenze di Lautaro (infortunato) e Sucic (squalificato), Chivu può contare su un Thuram di nuovo in stato di grazia e su un Dumfries versione goleador. Il Cagliari ha ritrovato il sorriso grazie a Sebastiano Esposito, ma la differenza tecnica rimane abissale. Pisacane peraltro dovrà rinunciare probabilmente a Mazzitelli, perdendo equilibrio in mediana. Insomma, la Beneamata vuole chiudere la pratica scudetto il prima possibile. E, nonostante il pensiero alla semifinale di Coppa Italia, difficilmente sbaglierà l’approccio casalingo. I precedenti sono una sentenza: il Cagliari non vince a San Siro dal 2016. Il segno No Gol potrebbe uscire per la terza volta nelle ultime quattro sfide tra nerazzurri e rossoblù.

Le probabili formazioni di Inter-Cagliari

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Juan Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Esposito, Folorunsho; Borrelli.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0