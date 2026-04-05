Pronostico Juventus-Genoa: un tabù trentennale difficile da spezzare

Juventus-Genoa è una partita della trentunesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Contro il Sassuolo allo Stadium, due settimane fa, la Juventus ha fatto registrare l’ennesimo passaggio a vuoto della sua stagione. Gli emiliani sono riusciti a strappare, a sorpresa, un punto nel fortino bianconero, con il neroverde Pinamonti che a inizio ripresa ha replicato a Yildiz (1-1). Un mancato successo che può costare carissimo alla squadra di Luciano Spalletti, staccata dal Como nella corsa al quarto posto: i lariani corrono veloci e dopo l’ultimo turno sono volati a +3, mentre la Juve è stata raggiunta a quota 54 pure dalla Roma di Gian Piero Gasperini.

Una Signora a due facce quella vista all’opera con il Sassuolo: grande intensità nel primo tempo e calo vertiginoso nel secondo, in cui i bianconeri hanno finanche sbagliato un calcio di rigore, con Locatelli che si è fatto ipnotizzare da Muric, gettando al vento due punti preziosi in chiave qualificazione alla prossima Champions League.

De Rossi senza la “freccia” Norton-Cuffy

La Juve ora non può assolutamente sbagliare nel secondo match casalingo consecutivo: a Torino arriva il Genoa di Daniele De Rossi, ancora impelagato nella lotta per non retrocedere. Il Grifone prima della sosta è crollato in casa con l’Udinese, sprecando innumerevoli occasioni ed arrendendosi al maggior cinismo friulano (0-2). Una sconfitta inattesa, che ha riportato i tifosi rossoblù coi piedi per terra dopo le due vittorie di fila con Roma e Verona che avevano il retrogusto della salvezza.

Il margine sulla terzultima è di sei punti ma è presto per tirare i remi in barca, dal momento che la quota della tranquillità adesso è a quota 37-38 ed il Genoa ne ha “solo” 33. Allo Stadium, nel frattempo, De Rossi non potrà contare su uno dei protagonisti di questa stagione, l’inglese Norton-Cuffy, infortunatosi con l’Inghilterra Under 21: sulla corsia destra agirà Ellertsson. In mezzo invece Messias contende una maglia da titolare a Baldanzi. Nell’attacco della Juventus si dovrebbe rivedere il ristabilito Vlahovic dal 1′, mentre a centrocampo è ballottaggio tra Thuram e Koopmeiners.

Come vedere Juventus-Genoa in diretta tv e in streaming

La sfida tra Juventus e Genoa è in programma lunedì alle 18:00 all’Allianz Stadium di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Juventus-Genoa anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

La Juventus arriva da un periodo di appannamento psicofisico, certificato dal rigore fallito da Locatelli e dal calo vistoso nel secondo tempo contro il Sassuolo. Tuttavia, la cabala allo Stadium è quasi a senso unico: i bianconeri hanno perso solo due volte in 57 gare casalinghe contro i rossoblù (l’ultima nel 1991). Spalletti recupera Vlahovic dal 1′, elemento fondamentale per scardinare la difesa di De Rossi che, orfana di Norton-Cuffy, perde una freccia importante a destra. Il Genoa ha dimostrato di saper giocare a viso aperto contro le grandi, ma la necessità vitale di punti della Juve e il fattore campo dovrebbero fare la differenza. La Signora deve vincere, ma difficilmente lo farà con un punteggio molto alto. La solidità difensiva contro il Grifone (zero gol subiti dai bianconeri negli ultimi 4 incroci) suggerisce una vittoria di misura all’interno di una gara da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Juventus-Genoa

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceiçao, McKennie, Yildiz: Vlahovic.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Martin; Vitinha, Colombo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0