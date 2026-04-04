Pronostico Union Berlino-St. Pauli: vittoria che profuma di salvezza

Union Berlino-St. Pauli è una partita valida per la ventottesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sta decisamente lottando il St. Pauli per cercare una salvezza che ad un certo punto dell’anno non sembrava minimamente pronosticabile. Gli ospiti cercano gloria su un campo difficile come quello dell’Union Berlino contro una squadra che solamente per via delle tantissime che sono in mezzo potrebbe non rischiare di retrocedere.

Sì, perché tra i 31 punti dei padroni di casa e i 24 degli ospiti ci sono la bellezza di sette posizioni di classifica. Farebbe bene a dire il vero, l’Union Berlino, a non abbassare la guardia e conquistare una vittoria che praticamente vorrebbe dire quasi aritmetica. Il cammino in casa della squadra della Capitale nel corso delle ultime settimane non è stato dei migliori: nelle ultime cinque gare è arrivata solamente una vittoria – contro il Leverkusen – di vitale importanza, sicuramente. Ma non basta per essere del tutto sereni. Il St. Pauli fuori fa fatica enorme: quattro sconfitte e una sola vittoria nelle ultime cinque, e la sensazione che la salvezza rimanga comunque complicata nonostante il buono cammino che c’è stato nel corso dell’ultimo mese. Avete capito sì quale potrebbe essere il finale.

Come vedere Union Berlino-St. Pauli in diretta tv e streaming

La sfida Union Berlino-St. Pauli è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Union Berlino è quotata 2.10 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 2.10 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

La quota della vittoria dell’Union Berlino è altissima e i padroni di casa possono davvero trovare un’affermazione decisiva per la propria annata. Per il St. Pauli si prospetta un finale di stagione complicato.

Le probabili formazioni di Union Berlino-St. Pauli

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Doekhi, Querfeld, Nsoki; Trimmel, Haberer, Khedira, Kemlein, Kohn; Ilic, Burcu.

ST. PAULI (3-4-2-1): Vasiji; Dzwigala, Wahl, Ando; Pyrka, Rasmussen, Irvine, Ritzka; Fujita, Pereira Lage; Sinani.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1