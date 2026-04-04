Pronostico Union Berlino-St. Pauli: vittoria che profuma di salvezza

Union Berlino-St. Pauli è una partita valida per la ventottesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Sta decisamente lottando il St. Pauli per cercare una salvezza che ad un certo punto dell’anno non sembrava minimamente pronosticabile. Gli ospiti cercano gloria su un campo difficile come quello dell’Union Berlino contro una squadra che solamente per via delle tantissime che sono in mezzo potrebbe non rischiare di retrocedere.
Sì, perché tra i 31 punti dei padroni di casa e i 24 degli ospiti ci sono la bellezza di sette posizioni di classifica. Farebbe bene a dire il vero, l’Union Berlino, a non abbassare la guardia e conquistare una vittoria che praticamente vorrebbe dire quasi aritmetica. Il cammino in casa della squadra della Capitale nel corso delle ultime settimane non è stato dei migliori: nelle ultime cinque gare è arrivata solamente una vittoria – contro il Leverkusen – di vitale importanza, sicuramente. Ma non basta per essere del tutto sereni. Il St. Pauli fuori fa fatica enorme: quattro sconfitte e una sola vittoria nelle ultime cinque, e la sensazione che la salvezza rimanga comunque complicata nonostante il buono cammino che c’è stato nel corso dell’ultimo mese. Avete capito sì quale potrebbe essere il finale.
Come vedere Union Berlino-St. Pauli in diretta tv e streaming
La sfida Union Berlino-St. Pauli è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria dell’Union Berlino è quotata 2.10 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 2.10 su Goldbet e Lottomatica.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
La quota della vittoria dell’Union Berlino è altissima e i padroni di casa possono davvero trovare un’affermazione decisiva per la propria annata. Per il St. Pauli si prospetta un finale di stagione complicato.
Le probabili formazioni di Union Berlino-St. Pauli
UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Doekhi, Querfeld, Nsoki; Trimmel, Haberer, Khedira, Kemlein, Kohn; Ilic, Burcu.
ST. PAULI (3-4-2-1): Vasiji; Dzwigala, Wahl, Ando; Pyrka, Rasmussen, Irvine, Ritzka; Fujita, Pereira Lage; Sinani.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus