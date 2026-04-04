I pronostici di sabato 4 aprile: Serie A, Bundesliga, FA Cup, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 4 aprile, ci sono i quarti di finale di FA Cup e le partite di Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1.
Chiuso l’amaro capitolo delle qualificazioni ai Mondiali, ripartono i principali campionati europei fatta eccezione per la Premier League che lascerà spazio in questo weekend ai quarti di finale di FA Cup: la partita più attesa si gioca oggi e metterà di fronte Manchester City e Liverpool: spettacolo e gol assicurati.
Un’altra partita di questo sabato che promette gol è la sfida tra Atletico Madrid e Barcellona, che si ritroveranno poi di fronte anche nei quarti di finale di Champions League. “Gol” (entrambe le squadre segnano) anche per PSV-Utrecht, vittorie possibili per Bayer Leverkusen, AZ Alkmaar e Al Hilal rispettivamente contro Wolfsburg, Fortuna Sittard e Al Taawoun.
Tre le partite da “over 2,5” di cui prendere attentamente nota: Friburgo-Bayern Monaco in Bundesliga, Chelsea-Port Vale di FA Cup e Telstar-FC Groningen in Eredivisie.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Real Betis-Espanyol, Liga, ore 18:30
Vincenti
- BAYER LEVERKUSEN (in Bayer Leverkusen-Wolfsburg, Bundesliga, ore 15:30)
- AZ ALKMAAR (in AZ Alkmaar-Fortuna Sittard, Eredivisie, ore 18:45)
- AL HILAL (in Al Hilal-Al Taawoun, Saudi Pro League, ore 20:00)
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Friburgo-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 15:30
- Chelsea-Port Vale, FA Cup, ore 18:15
- Telstar-FC Groningen, Eredivisie, ore 18:45
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Manchester City-Liverpool, FA Cup, ore 13:45
- PSV-Utrecht, Eredivisie, ore 16:30
- Atletico Madrid-Barcellona, Liga, ore 21:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 8.00 GOLDBET ; 8.90 SPORTBET; 8.00 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Lille-Lens, Ligue 1, ore 21:05
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus