I pronostici di sabato 4 aprile: Serie A, Bundesliga, FA Cup, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 4 aprile, ci sono i quarti di finale di FA Cup e le partite di Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1.

Chiuso l’amaro capitolo delle qualificazioni ai Mondiali, ripartono i principali campionati europei fatta eccezione per la Premier League che lascerà spazio in questo weekend ai quarti di finale di FA Cup: la partita più attesa si gioca oggi e metterà di fronte Manchester City e Liverpool: spettacolo e gol assicurati.

Un’altra partita di questo sabato che promette gol è la sfida tra Atletico Madrid e Barcellona, che si ritroveranno poi di fronte anche nei quarti di finale di Champions League. “Gol” (entrambe le squadre segnano) anche per PSV-Utrecht, vittorie possibili per Bayer Leverkusen, AZ Alkmaar e Al Hilal rispettivamente contro Wolfsburg, Fortuna Sittard e Al Taawoun.

Tre le partite da “over 2,5” di cui prendere attentamente nota: Friburgo-Bayern Monaco in Bundesliga, Chelsea-Port Vale di FA Cup e Telstar-FC Groningen in Eredivisie.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Real Betis-Espanyol, Liga, ore 18:30

Vincenti

BAYER LEVERKUSEN (in Bayer Leverkusen-Wolfsburg, Bundesliga, ore 15:30)

(in Bayer Leverkusen-Wolfsburg, ore 15:30) AZ ALKMAAR (in AZ Alkmaar-Fortuna Sittard, Eredivisie, ore 18:45)

(in AZ Alkmaar-Fortuna Sittard, ore 18:45) AL HILAL (in Al Hilal-Al Taawoun, Saudi Pro League, ore 20:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Friburgo-Bayern Monaco , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Chelsea-Port Vale , FA Cup, ore 18:15

, FA Cup, ore 18:15 Telstar-FC Groningen, Eredivisie, ore 18:45

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Manchester City-Liverpool , FA Cup, ore 13:45

, FA Cup, ore 13:45 PSV-Utrecht , Eredivisie, ore 16:30

, Eredivisie, ore 16:30 Atletico Madrid-Barcellona, Liga, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 8.00 GOLDBET ; 8.90 SPORTBET; 8.00 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Lille-Lens, Ligue 1, ore 21:05