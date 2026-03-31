Pronostico Kosovo-Turchia: Montella vuole spezzare il tabù ventennale

Kosovo-Turchia è una finale dei playoff Uefa di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca martedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Non erano di certo in tanti a scommettere sull’impresa del Kosovo in terra slovacca, ma giovedì scorso a Bratislava gli uomini di Franco Foda hanno fatto vedere di che pasta sono fatti eliminando la Slovacchia padrone di casa da sfavoriti e al termine di una partita rocambolesca, in cui sono stati segnati ben 7 gol complessivi. I balcanici l’hanno spuntata 4-3 grazie ad un sontuoso secondo tempo, realizzando tre reti nel giro di neanche mezz’ora. Ed il match sarebbe finito 4-2 se nel recupero Lobotka e compagni non avessero accorciato le distanze con Strelec, gol assolutamente inutile ai fini della qualificazione. Il Kosovo ha dunque confermato quanto di buono aveva già fatto vedere nel girone, arrivando secondo dietro alla Svizzera e davanti a selezioni più quotate come la Svezia o la Slovenia.

Imbattuti da sei partite, la nazionale guidata dall’ex ct dell’Austria ora sogna il suo primo Mondiale – sarebbe una prima volta storica per una rappresentativa che ha esordito solamente nel 2016, dieci anni fa – ed avrà l’opportunità di giocarsi la finalissima a Pristina, davanti al proprio pubblico. Di fronte ci sarà la più blasonata Turchia di Vincenzo Montella, nettamente avanti nelle quote dei bookie.

Turchia, cinismo e qualità

Anche la Ay-Yıldızlılar è ad un passo dal traguardo. La Turchia non gioca un campionato del mondo dall’edizione nipposudcoreana del 2002, quando a sorpresa giunse tra le prime quattro.

Montella ha appena fatto fuori la Romania, piegata 1-0 a Istanbul da una rete di Kadioglu ma ci si attendeva una vittoria più netta e meno sporca contro i rumeni, visto il divario tra le due selezioni. Invece Calhanoglu e compagni hanno sofferto un po’ la pressione, tirando soltanto due volte in porta e pensando prima di tutto a coprirsi.

Il ct italiano in ogni caso si è detto soddisfatto della prestazione. Ha posto l’accento sull’organizzazione di gioco, impeccabile da quel punto di vista, considerando che la sua squadra non ha rischiato praticamente nulla. La Turchia confermerà i titolarissimi, da Yildiz a Guler, passando per capitan Calhanoglu (l’interista si è subito ripreso dal piccolo problema che l’ha costretto ad uscire con la Romania). A guidare il reparto avanzato del Kosovo saranno nuovamente Asllani e Muriqi, che nei rispettivi campionati (Bundesliga e Liga) hanno segnato la bellezza di 26 gol complessivi.

Come vedere Kosovo-Turchia in diretta tv e in streaming

La sfida Kosovo-Turchia è in programma martedì alle 20:45 allo Stadiumi Fadil Vokrri di Pristina, in Kosovo. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Playoff Mondiali. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

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Il pronostico

A Pristina l’atmosfera è decisamente elettrica per quella che potrebbe essere la notte più importante della giovane storia sportiva del Kosovo. Dopo il 4-3 rifilato alla Slovacchia, gli uomini di Foda sognano un debutto mondiale che avrebbe del miracoloso.

Di fronte, però, c’è la Turchia di Montella, una corazzata tecnica che non può permettersi di fallire il ritorno al Mondiale dopo 24 anni di assenza. Se il Kosovo punterà sull’entusiasmo e sulla spinta di Pristina, i turchi si affideranno alla qualità superiore dei vari Calhanoglu, Guler e Yildiz. La Turchia soffre meno la pressione rispetto al Kosovo quando il ritmo si abbassa, ma la difesa balcanica, pur ballerina (tre gol presi a Bratislava), ha un cuore immenso. Il segno Gol ci sembra la soluzione migliore: difficile immaginare che il Kosovo, in casa e con quei numeri offensivi, rimanga a secco. Allo stesso tempo, la qualità tecnica turca troverà certamente varchi nella retroguardia di Foda. La Turchia resta in ogni caso favorita – ha vinto con due gol di scarto i due precedenti ufficiali – per la profondità della rosa e l’esperienza internazionale. La sensazione, tuttavia, è che non sarà una passeggiata.

Le probabili formazioni di Kosovo-Turchia

KOSOVO (4-4-2): Muric; Gallapeni, Hajdari, Hajrizi, Dellova; Muslija, Rexhbecaj, Hodža, Vojvoda; Muriqi, Asllani.

TURCHIA (4-5-1): Çakır; Çelik, Akaydin, Bardakcı, Kadıoğlu; Yüksek, Çalhanoğlu, Alper Yılmaz, Güler, Yıldız; Aktürkoğlu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2