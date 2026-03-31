Pronostico Bosnia-Italia: Zenica spartiacque tra la gloria e l’oblio

Bosnia-Italia è una finale dei playoff Uefa di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, diretta tv, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

L’Italia è a una sola vittoria dall’obiettivo, quel ritorno alla fase finale di un Mondiale che vede gli Azzurri latitanti ormai da 12 lunghi anni, lasso di tempo davvero intollerabile per una selezione vincitrice di ben 4 campionati del mondo e 2 Europei nel corso della sua storia.

Superato – non senza qualche difficoltà – l’ostacolo Irlanda del Nord a Bergamo giovedì scorso, Gennaro Gattuso e la sua truppa ora dovranno conquistare la qualificazione in trasferta: gara secca a Zenica, in Bosnia ed Erzegovina, con supplementari ed eventualmente rigori nel caso in cui i tempi regolamentari dovessero terminare in parità.

Una finale a tutti gli effetti, insomma, che mette in palio uno degli ultimi posti rimasti per il viaggio verso l’agognato Nordamerica. La pressione, anche stavolta, sarà tutta sulle spalle degli Azzurri, i quali dovranno pure fare i conti con un ambiente rovente: lo stadio di Zenica non sarà quello di Cardiff ma pur contenendo pochi spettatori si trasformerà in un piccolo e rumoroso “catino”. L’Italia, dicevamo, non ha particolarmente entusiasmato contro i nordirlandesi: è servito un gol di Tonali ad inizio ripresa per perforare la difesa britannica dopo un primo tempo in cui la manova azzurra era apparsa fin troppo compassata ed inefficace. Una volta crollato il “castello”, Donnarumma e compagni hanno ritrovato serenità e a 10 minuti dalla fine hanno raddoppiato con Kean (2-0), tra i più propositivi nella metà campo avversaria. Per Gattuso è stata la settima vittoria nelle otto partite da selezionatore (l’unica sconfitta resta quella con la Norvegia).

Bosnia minaccia credibile

La Bosnia invece un’impresa l’ha già realizzata, uscendo indenne dall’inferno gallese. Contro ogni pronostico i balcanici sono arrivati a giocare la finale playoff, eliminando una rappresentativa che nel ranking FIFA è avanti di oltre trenta posizioni.

L’eterno Dzeko ha riacciuffato i britannici a quattro minuti dalla fine, poi l’eroica resistenza nei supplementari fino ai rigori, che hanno premiato la maggior precisione e freddezza dei bosniaci. In Galles la Bosnia ha raccolto i frutti dell’ottimo lavoro che sta facendo il commissario tecnico Sergej Barbarez, capace di portare una ventata di aria fresca nello spogliatoio di una selezione che come l’Italia manca dal Mondiale dal 2014 (unica partecipazione). Parliamo di una nazionale che punta ancora sull’esperienza ma che al contempo sta lanciando dei giovani molto interessanti, ad esempio il talentino del Salisburgo Alajbegovic, tra i migliori in campo a Cardiff nonché autore del rigore decisivo. La Bosnia tra l’altro è imbattuta dallo scorso settembre e non ha più perso nelle successive 5 gare.

Barbarez non dovrebbe effettuare rivoluzioni a livello di formazione nella sfida contro l’Italia. Davanti la coppia Dzeko-Demirovic, in difesa invece confermati Dedic, Muharemovic, Katic e Kolasinac (l’atalantino non è al meglio ma dovrebbe stringere i denti). Il reparto chiave, però, rimane il centrocampo, chiamato a fare densità e a sporcare il palleggio azzurro: in mezzo agiranno Tahirovic (ex Roma) e Sunjic, sulle fasce Memic e uno tra Alajbegovic e Bajraktarevic. Anche dall’altro lato Gattuso è orientato a proporre lo stesso undici di Bergamo. L’unico ballottaggio riguarda l’attacco, con Pio Esposito che potrebbe prendere il posto di uno spento Retegui.

Come vedere Bosnia-Italia in diretta tv in chiaro e in streaming

La sfida Bosnia-Italia è in programma martedì alle 20:45 allo stadio Bilino Polje di Zenica, in Bosnia ed Erzegovina. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per poter vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

A Zenica si scrive la storia, quella con la “S” maiuscola o quella dei rimpianti eterni. L’Italia di Gattuso è a 90 (o 120) minuti dal ritorno nel calcio che conta, dopo un’assenza dai Mondiali che dura dal 2014. Di fronte, una Bosnia rigenerata dalla cura Barbarez, reduce dall’impresa eroica in Galles. E pronta a trasformare il proprio stadio in un catino infernale per compiere l’ultimo, incredibile passo verso il Nordamerica.

La pressione è inevitabilmente un macigno sulle spalle degli Azzurri. A Bergamo, contro l’Irlanda del Nord, è servita una fiammata di Tonali per scacciare i fantasmi, ma a Zenica il livello di difficoltà sale vertiginosamente. La Bosnia non è solo l’eterno Dzeko, è una squadra che non perde da settembre, solida mentalmente e trascinata dall’entusiasmo e dalla sfrontatezza di giovani come Alajbegovic. Gattuso si affida al blocco che gli ha regalato ben 7 vittorie su 8, ma il dubbio Retegui-Esposito suggerisce la ricerca di maggior dinamismo. Sarà una battaglia di nervi: l’Italia ha più qualità, senza dubbio, ma la Bosnia ha il veleno di chi ha già abbattuto il Galles contro ogni pronostico. In una finale secca, fuori casa e con una posta in palio così alta, difficilmente assisteremo a goleade. L’Italia cercherà di gestire il ritmo per evitare di farsi trascinare nel corpo a corpo bosniaco. La doppia chance a favore degli Azzurri copre il rischio tempi supplementari, anche se stuzzica il segno 2 abbinato all’Under 3.5. Donnarumma e compagni hanno i mezzi per colpire e poi serrare i ranghi, ma non ci stupiremmo se la qualificazione dovesse passare ancora una volta per la sofferenza dei tempi supplementari.

Le probabili formazioni di Bosnia-Italia

BOSNIA (3-5-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Esposito, Kean.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1