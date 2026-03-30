Pronostici Senegal-Gambia: è tempo di riattaccare la spina

Senegal-Gambia, i pronostici in vista dell’amichevole tutta in salsa africana: le opzioni sul tavolo

Con ancora nella testa il verdetto della CAF che ha strappato loro la vittoria della Coppa d’Africa, il Senegal ospita il Gambia a Dakar in una delle amichevoli valide come tappa di preparazione al prossimo Mondiale.

Reduci dalla convincente vittoria maturata contro il Perù, i Leoni della Teranga non dovrebbero riscontrare particolari difficoltà ad azzannare una partita che li vede nettamente favoriti.

A tal proposito, non tragga in inganno il rotondo 0-7 con il quale il Gambia ha regolato le Seychelles, avversario peraltro tutt’altro che irresistibile: le oltre cento posizioni di differenza nel ranking sono di per sé un ottimo biglietto da visita che certifica in modo perentorio un divario tecnico e di esperienza molto importante.

Sebbene Mané sia ancora out, Pape Thiaw può contare su un parco offensivo di tutto rispetto, ulteriormente motivato dai sei successi consecutivi maturati da una squadra dall’identità di gioco molto precisa.

Comparazione quote

La vittoria del Senegal si trova a quota 1,18 su Goldbet, Snai e Bet365; il segno Over 2,5 è invece bancato a quota 1,70 su Goldbet e 1,72 su Snai.

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Il pronostico

Il Senegal ha tutte le carte in regola per partire a spron battuto, orientando il match sin dai primi minuti di gioco: la vittoria dei padroni di casa unita allo scenario di una partita da almeno tre gol complessivi dà il là ad uno scenario molto intrigante.

Le probabili formazioni

SENEGAL: E. Mendy; Jakobs, Niakhate, Sarr, Diatta; L Camara, I Gueye, P Gueye; I Sarr, Jackson, Mbaye.

GAMBIA: Gaye; Saine, Colley, Sinyan, S Sanyang; Minteh, Adams, Drammeh, Manneh; Barrow, A Ceesay

POSSIBILE RISULTATO: 3-0.