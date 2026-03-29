Pronostico Montenegro-Slovenia: duello in panchina tra due ex Serie A

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Montenegro-Slovenia è un’amichevole e si gioca martedì alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Nessuna delle due è riuscita a staccare il pass per il Mondiale. Il Montenegro ha chiuso al quarto posto con soli 9 punti un girone in cui a fare la parte del leone è stata la “vicina di casa” Croazia, seguita a ruota dalla Repubblica Ceca: niente da fare per la selezione balcanica, che da quando ha debuttato nelle qualificazioni Uefa dopo l’indipendenza dalla Serbia non ha mai raggiunto la fase finale di una grande competizione internazionale.

Osmajic
Pronostico Montenegro-Slovenia: duello in panchina tra due ex Serie A (Instagram) – Ilveggente.it

La Slovenia in passato ha avuto l’onore di giocare Mondiali ed Europei ma alla prossima rassegna iridata neanche lei ci sarà: appena 4 i punti collezionati nel proprio gruppo di qualificazione, raggruppamento tutt’altro che irresistibile visto che oltre alla Svizzera c’erano anche Kosovo e Svezia.

La testa di entrambe, insomma, è già proiettata alla prossima Nations League. Il Montenegro è reduce da un’amichevole con Andorra ed il ct Mirko Vucinic ha avuto le risposte che cercava: 2-0 alla modesta rappresentativa del Principato, piegata dai gol di Mugosa (rigore) e Osmajic. Importante aver tenuto anche la porta inviolata, circostanza che non si verificava da un anno esatto. La Slovenia, invece, sabato scorso si è arresa 1-0 all’Ungheria, trafitta da una rete di Schon.

Cesar
Pronostico Montenegro-Slovenia: duello in panchina tra due ex Serie A (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Per gli uomini di Bostjan Cesar – l’ex Chievo ha preso il posto dell’esonerato Kek – il digiuno di vittorie prosegue: tra gare amichevoli e ufficiali, non vincono da sette partite e l’ultima gioia risale a giugno 2025. Anche a Podgorica Cesar dovrà fare a meno delle due stelle di questa nazionale, Oblak e Sesko, entrambe assenti.

Come vedere Montenegro-Slovenia in diretta tv e in streaming

Montenegro-Slovenia, in programma martedì alle 18:00 al Podgorica City Stadium di Podgorica, in Montenegro, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Il Montenegro sta cercando di costruire una nuova mentalità sotto la guida dell’ex Roma e Juventus Vucinic. La vittoria con Andorra ha ridato fiducia e, soprattutto, un clean sheet che mancava da un anno. La Slovenia attraversa un momento buoio: appena 4 punti nel girone di qualificazione e le assenze pesanti dei due pilastri, Oblak e Sesko, tolgono sicurezza tra i pali e peso in attacco. Nonostante i precedenti sorridano agli sloveni, la forma attuale ed il fattore campo pendono dalla parte dei padroni di casa. La sensazione è che sarà una partita spigolosa, tipica dei confronti balcanici. La Slovenia fatica tremendamente a segnare (a secco pure contro l’Ungheria), mentre il Montenegro vorrà dare continuità ai progressi mostrati venerdì. Difficile attendersi molti gol.

Le probabili formazioni di Montenegro-Slovenia

MONTENEGRO (4-3-1-2): Popovic; Vesovic, Rubezic, Vujacic, Radunovic; Vukotic, Loncar, Simun; Haksabanovic; Jovetic, Mugosa.
SLOVENIA (4-4-2): Vekic; Ratnik, Bijol, Drkusic, Janza; Stojanovic, Gnezda Cerin, Elsnik, Sturm; Vipotnik, Sporar.

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