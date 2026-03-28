Pronostico USA-Belgio: nella storia una sola volta

USA-Belgio è un’amichevole internazionale che si gioca sabato: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Una sola volta nella storia, e parliamo dei Mondiali del 1930, gli USA hanno battuto il Belgio. Da quella storica affermazione, negli altri cinque scontri diretti, gli Europei hanno sempre avuto la meglio anche nell’unico confronto, prima di quello di sabato sera, giocato negli Stati Uniti.

La cura Garcia, il tecnico ex Roma e Napoli, in Italia, che ha preso le redini di una delle nazionali più forti europee ma che non ha mai vinto nulla, ha dato i suoi frutti. Nelle dieci gare da ct il francese ha perso solamente una volta conquistando, poi, sei vittorie e tre pareggi. Gli USA sono una di quelle nazionali che dimostrano di avere delle potenzialità anche se fino ad oggi non le hanno mai sfruttate a dovere. Anche per questo la federazione ha deciso di affidare la panchina a Pochettino, un allenatore navigato e che sa il fatto suo. Ma non crediamo possa bastare, almeno nell’amichevole in programma sabato, per ribaltare quello che ci pare un pronostico scritto, o quasi.

Le qualità tecniche del Belgio – che non ha portato Lukaku in America creando un caso clamoroso col Napoli – sono evidentemente maggiori. E Garcia vuole continuare a vincere come ha fatto in cinque delle ultime sette partite giocate fino al momento. Crediamo ci possa riuscire. Anche se non è l’unico pronostico, vale a dire la vittoria esterna, che ci sentiamo di dare.

Come vedere USA-Belgio in diretta tv e in streaming

USA-Belgio, è un’amichevole internazionale che si gioca sabato 28 marzo alle 20:30. Alcune amichevoli internazionali in questi giorni sono trasmesse da Sky Sport. Ma non tutte. Questo match, infatti verrà trasmesso da One Football in Italia: serve un abbonamento per poter vedere in diretta la partita in questione.

Comparazione quote

La vittoria del Belgio è quotata 2.30 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 1.55 volte la posta.

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Il pronostico

Come spiegato prima la vittoria del Belgio ci pare possa essere quasi sicura. In ogni caso, occhio anche al segno GOL che vedendo quella che è la forza delle due squadre ci pare possa venire fuori senza particolari intoppi. Quindi ci diamo tre possibilità: 2+GOL+Over 2,5.

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Le probabili formazioni di USA-Belgio

USA (3-4-2-1): Freese; Richards, McKenzie, Trusy; Weah, Tessmann, McKennie, Robinson; Pulisic, Aaronson; Balogun.

BELGIO (4-3-3): Sels; Meunier, Mechele, Theate, Castagne; Tielemans, De Bruyne, Raskin; Saelemaekers, De Ketelaere, Doku.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2