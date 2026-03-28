Pronostico Athletico Paranaense-Botafogo: approfittano della bufera

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Athletico Paranaense-Botafogo è un recupero della quinta giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra domenica e lunedì alle 00:30 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il pessimo inizio di stagione è costato l’esonero a Martin Anselmi, giovane tecnico argentino arrivato al Botafogo solamente tre mesi fa al posto del dimissionario Davide Ancelotti. Non è bastata la seconda vittoria nel Brasileirao 2026 (successo per 2-1 in casa dell’RB Bragantino nello scorso fine settimana) per far cambiare idea al club di Rio de Janeiro, che dopo sei turni si ritrova sorprendentemente al quartultimo posto – sono appena 6 i punti conquistati – e con due eliminazioni sul groppone, tra cui quella nei preliminari della Copa Libertadores. Sembra trascorso un secolo, per intenderci, dalla storica doppietta campionato-coppa, realizzata appena due anni fa.

Danilo del Botafogo
Pronostico Athletico Paranaense-Botafogo: approfittano della bufera (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Nel momento in cui scriviamo la panchina del Botafogo è di fatto vacante. E la società, che è alle prese con seri problemi di liquidità (intanto dovrà pagare una nuova multa, comminata dalla FIFA, a causa dei mancati pagamenti di alcune rate relative all’acquisizione del calciatore Artur, arrivato dallo Zenit), sta tergiversando, continuando a guardarsi attorno.

Secondo i rumors che giungono dal Brasile uno dei principali candidati sarebbe l’ex attaccante di Parma, Lazio e Milan Crespo. Nella nella lista dei papabili, però, figurano anche Tite, Fernando Diniz e Juan Pablo Vojvoda.

Un'esultanza dell'Athletico
Pronostico Athletico Paranaense-Botafogo: approfittano della bufera (Instagram) – Ilveggente.it

Probabile, ad ogni modo, che al timone della squadra all’Arena da Baixada di Curitiba, per la sfida con l’Athletico Paranaense, ci sia il tecnico ad interim Rodrigo Bellao. I rossoneri, al contrario, arrivano a questo match con enorme entusiasmo per le due vittorie di fila contro Cruzeiro e Coritiba, entrambe ottenute tra le mura amiche, che hanno proietatto il Furaçao al sesto posto in classifica, a -1 da quel quinto posto che a fine stagione significherebbe qualificazione alla Libertadores. Sebbene le premesse fossero altre, dunque, per ora l’inerzia pende in maniera abbastanza netta dalla parte dell’Athletico.

Come vedere Athletico Paranaense-Botafogo in diretta tv e in streaming

La sfida tra Athletico Paranaense e Botafogo, in programma nella notte tra domenica e lunedì alle 00:30 (ora italiana), non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.67 su Goldbet e Lottomatica e a 1.68 su Snai. La vittoria dell’Athletico Paranaense è quotata invece a 1.97 su Goldbet e Lottomatica e a 1.91 su Snai.

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Il pronostico

Il fattore campo a Curitiba è storicamente una sentenza: l’Athletico Paranaense ha vinto 18 delle ultime 29 sfide casalinghe contro i bianconeri. Il Botafogo arriva decimato nel morale e guidato dal traghettatore Bellao, in un clima di incertezza sul futuro tecnico (si fanno i nomi di Crespo e Tite) e societario.

Nonostante il successo col Bragantino, la fase difensiva dei carioca resta fragile. I rossoneri, al contrario, sono molto spavaldi in casa e producono una mole di gioco costante, testimoniata anche dall’alto numero di corner guadagnati (5,1 di media). La solidità dei rossoneri e la crisi d’identità del Botafogo pendono pesantemente a favore dei padroni di casa. Difficile che il Fogão trovi la quadra tattica in pochi giorni di gestione ad interim. La statistica, del resto, parla chiaro: gli ultimi cinque scontri diretti sono hanno mai visto più di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Athletico Paranaense-Botafogo

ATHLETICO PARANAENSE (3-4-3): Santos; Arthur Dias, Aguirre, Esquivel; Benavídez, Jadson, Portilla, Mendoza; Dudu, Julimar, Viveros.
BOTAFOGO (4-2-3-1): Raúl; Ponte, Bastos, Barboza, Alex Telles; Allan, Santi Rodríguez; Matheus Martins, Montoro, Júnior Santos; Correa.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0
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