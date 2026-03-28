Pronostico Athletico Paranaense-Botafogo: approfittano della bufera

Athletico Paranaense-Botafogo è un recupero della quinta giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra domenica e lunedì alle 00:30 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Il pessimo inizio di stagione è costato l’esonero a Martin Anselmi, giovane tecnico argentino arrivato al Botafogo solamente tre mesi fa al posto del dimissionario Davide Ancelotti. Non è bastata la seconda vittoria nel Brasileirao 2026 (successo per 2-1 in casa dell’RB Bragantino nello scorso fine settimana) per far cambiare idea al club di Rio de Janeiro, che dopo sei turni si ritrova sorprendentemente al quartultimo posto – sono appena 6 i punti conquistati – e con due eliminazioni sul groppone, tra cui quella nei preliminari della Copa Libertadores. Sembra trascorso un secolo, per intenderci, dalla storica doppietta campionato-coppa, realizzata appena due anni fa.
Nel momento in cui scriviamo la panchina del Botafogo è di fatto vacante. E la società, che è alle prese con seri problemi di liquidità (intanto dovrà pagare una nuova multa, comminata dalla FIFA, a causa dei mancati pagamenti di alcune rate relative all’acquisizione del calciatore Artur, arrivato dallo Zenit), sta tergiversando, continuando a guardarsi attorno.
Secondo i rumors che giungono dal Brasile uno dei principali candidati sarebbe l’ex attaccante di Parma, Lazio e Milan Crespo. Nella nella lista dei papabili, però, figurano anche Tite, Fernando Diniz e Juan Pablo Vojvoda.
Probabile, ad ogni modo, che al timone della squadra all’Arena da Baixada di Curitiba, per la sfida con l’Athletico Paranaense, ci sia il tecnico ad interim Rodrigo Bellao. I rossoneri, al contrario, arrivano a questo match con enorme entusiasmo per le due vittorie di fila contro Cruzeiro e Coritiba, entrambe ottenute tra le mura amiche, che hanno proietatto il Furaçao al sesto posto in classifica, a -1 da quel quinto posto che a fine stagione significherebbe qualificazione alla Libertadores. Sebbene le premesse fossero altre, dunque, per ora l’inerzia pende in maniera abbastanza netta dalla parte dell’Athletico.
Come vedere Athletico Paranaense-Botafogo in diretta tv e in streaming
La sfida tra Athletico Paranaense e Botafogo, in programma nella notte tra domenica e lunedì alle 00:30 (ora italiana), non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
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Il pronostico
Il fattore campo a Curitiba è storicamente una sentenza: l’Athletico Paranaense ha vinto 18 delle ultime 29 sfide casalinghe contro i bianconeri. Il Botafogo arriva decimato nel morale e guidato dal traghettatore Bellao, in un clima di incertezza sul futuro tecnico (si fanno i nomi di Crespo e Tite) e societario.
Nonostante il successo col Bragantino, la fase difensiva dei carioca resta fragile. I rossoneri, al contrario, sono molto spavaldi in casa e producono una mole di gioco costante, testimoniata anche dall’alto numero di corner guadagnati (5,1 di media). La solidità dei rossoneri e la crisi d’identità del Botafogo pendono pesantemente a favore dei padroni di casa. Difficile che il Fogão trovi la quadra tattica in pochi giorni di gestione ad interim. La statistica, del resto, parla chiaro: gli ultimi cinque scontri diretti sono hanno mai visto più di tre gol complessivi.
Le probabili formazioni di Athletico Paranaense-Botafogo
ATHLETICO PARANAENSE (3-4-3): Santos; Arthur Dias, Aguirre, Esquivel; Benavídez, Jadson, Portilla, Mendoza; Dudu, Julimar, Viveros.
BOTAFOGO (4-2-3-1): Raúl; Ponte, Bastos, Barboza, Alex Telles; Allan, Santi Rodríguez; Matheus Martins, Montoro, Júnior Santos; Correa.
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