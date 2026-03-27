Pronostici League Two 28 marzo: tutto ancora aperto per la promozione diretta

League Two, impegni complicati per MK Dons e Cambridge, rispettivamente secondo e terzo in classifica. Il Notts County è pronto ad approfittare di un possibile passo falso.

Ancora qualche settimana di attesa e poi conosceremo ufficialmente i nomi delle tre squadre che dalla League Two, la quarta serie inglese, verranno promosse direttamente in League One, senza passare dai playoff. Il Bromley capolista vede ormai il traguardo vicino mentre MK Dons e Cambridge dovranno ancora sudare, non avendo un margine rassicurante sulla quarta. Sette giorni fa i Dons hanno sprecato una grossa occasione, perdendo la prima partita dopo quasi tre mesi di imbattibilità: in questo weekend vanno in cerca di riscatto in casa del Salford, anch’esso reduce da un KO che ha messo fine ad una striscia di quattro successi consecutivi.

Un match, insomma, che promette scintille, considerando che pure i padroni di casa saranno agguerriti: ecco perché le emozioni non dovrebbero mancare, ed ovviamente anche i gol.

Già salvi e lontanissimi dai playoff, Bristol Rovers e Accrington non inseguono obiettivi concreti. Se c’è una squadra che sta meglio, tuttavia, è quella biancazzurra, che nelle ultime cinque giornate ha raccolto quattro vittorie: sabato può arrivare la terza di fila contro un avversario che non sta attraversando un gran momento di forma.

Tre punti alla portata anche per il Notts County, quarto a -2 dal terzo posto e principale minaccia per il Cambridge. I bianconeri non possono assolutamente farsi scappare l’intera posta in palio nel match di Harrogate contro una squadra che giace al penultimo posto. Le motivazioni, invece, rischiano di fare la differenza nella sfida tra Newport e Shrewsbury: gli Exiles hanno un punto in più sulla penultima e convivono da tempo con lo spettro della retrocessione, mentre gli ospiti sono a +10 sulla zona rossa ed assaporano già la salvezza.

Le previsioni sulle altre partite

Il Barnet una settimana fa si è preso a sorpresa lo scalpo del MK Dons secondo in classifica, battuto 3-1 in trasferta. Il Cambridge non deve ripetere lo stesso errore, evitando di sottovalutare le Bees. La sensazione però è che per gli U’s sarà una partita molto complicata e non è detto che riescano a portare via tutti e tre i punti da questa trasferta, nonostante vengano da nove risultati utili.

Sogna il colpaccio, infine, l’Oldham Athletic, tornato a ruggire grazie ad una striscia positiva che va avanti da inizio febbraio ed in cui ha fatto registrare ben otto successi. Impossibile non considerarlo leggermente favorito nel match con il Crewe Alexandra, ad ogni modo reduce da un roboante 4-0 in casa dello Shrewsbury. Due squadre che, a giudicare dai numeri, se la passano abbastanza bene: attesi almeno due gol complessivi.

League Two: possibili vincenti

Notts County o pareggio (in Harrogate Town-Notts County)

Bristol Rovers (in Bristol Rovers-Accrington)

Newport County o pareggio (in Newport County-Shrewsbury Town)

La partita da almeno due gol complessivi

Crewe Alexandra-Oldham Athletic

League Two: la partita da almeno un gol per squadra

Salford-MK Dons

La partita da meno di tre gol complessivi

Barnet-Cambridge

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