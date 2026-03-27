Pronostici League One 28 marzo: ghiotte occasioni per chi sogna la postseason

League One, sono cinque le partite in programma in questo fine settimana nella terza serie inglese. Oltre ai duelli in zona playoff ci sono pure due scontri salvezza.

Sono solo cinque, in questo fine settimana, i match di League One in calendario. Nessuna delle prime due, Lincoln City e Cardiff, sarà protagonista ma in ogni caso le due assolute dominatrici della terza serie inglese non devono temere eventuali sorpassi, alla luce dell’enorme divario di punti che a 9 giornate dalla fine le separa dalle inseguitrici. La sensazione, infatti, è che i giochi per la promozione diretta in Championship siano di fatto già conclusi.

Decisamente più agguerrita invece la lotta per i playoff, dove ci sono ben 6 squadre racchiuse in 8 punti. Del sestetto fa parte anche lo Stockport County, quinto a quota 60 punti.

Gli Hatters sono reduci da due risultati positivi, tra cui un prezioso pareggio in casa del Luton Town, ma da febbraio in poi sono stati molto più discontinui rispetto alla prima parte di stagione. Tra i motivi, una difesa che subisce troppi gol: da inizio anno, infatti, lo Stockport è sostanzialmente abbonato al segno “Over 2.5”, uscito in 10 occasioni tra le varie competizioni. Si preannuncia movimentata anche la sfida con il Wimbledon, più indietro in classifica ed a secco di vittorie da tre turni: le partite dei Dons, sulla falsariga di quelle degli Hatters, difficilmente annoiano, nel bene o nel male.

Non ci aspettiamo una girandola di emozioni invece in Reading-Wigan: i padroni di casa, a ridosso della zona playoff, sono chiamati a sistemare qualcosa in difesa se non vogliono mancare la postseason (non tengono la porta inviolata da gennaio). Secondo i bookies il Reading parte ad ogni modo favorito contro una squadra che pur essendo migliorata da quando ha cambiato allenatore non riesce a sfatare il tabù trasferte (il successo fuori casa manca da sette partite).

Le previsioni sulle altre partite

Chi può ancora agganciare i playoff è il Wycombe, anche se le 3 sconfitte rimediate nelle ultime 4 giornate hanno rappresentato una brutta e preoccupante battuta d’arresto. I Chairboys tenteranno di voltare pagina davanti al proprio pubblico contro il fanalino di coda Port Vale, con un piede e mezzo in League Two ed ormai vicinissimo alla retrocessione aritmetica.

Equilibrio tra Blackpool e Burton, due squadre in lotta per mantenere la categoria: i padroni di casa avranno sicuramente più fame, visto che sono quartultimi e non potranno accontentarsi di un pareggio ora che la situazione inizia a diventare rovente. Stesso discorso per quanto riguarda la sfida tra Exeter, formazione che galleggia sulla zona rossa, e il Leyton Orient, a +6 sulla quartultima. Gli ospiti, reduci da quattro vittorie di fila, quasi certamente eviteranno la sconfitta.

League One: possibili vincenti

Stockport County (in Stockport County-Wimbledon)

Wycombe (in Wycombe-Port Vale)

Leyton Orient o pareggio (in Exeter-Leyton Orient)

La partita da almeno due gol complessivi

Stockport County-Wimbledon

League One: la partita da almeno un gol per squadra

Blackpool-Burton

La partita da meno di tre gol complessivi

Reading-Wigan

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