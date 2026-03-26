Pronostico Svizzera-Germania: gli ultimi tre precedenti hanno qualcosa in comune

Svizzera-Germania è un’amichevole e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Tra qualche mese, in Nordamerica, la Germania sarà una delle selezioni più attenzionate. Inevitabile, visto il blasone della Mannschaft, che nel corso della sua gloriosa storia ha vinto ben quattro titoli mondiali. I tedeschi, però, dopo l’ultimo trionfo nella rassegna iridata risalente ormai a 12 anni fa non hanno più combinato granché nonostante delle rose di assoluto spessore. L’Europeo casalingo di due anni fa ha lasciato tanto amaro in bocca per quel “maledetto” quarto di finale contro la Spagna futura campionessa, deciso ai supplementari dopo alcune decisioni arbitrali che hanno fatto discutere.

Julian Nagelsmann, nel frattempo, sta continuando a svecchiare la Germania, inserendo diversi elementi tra cui il classe ’08 Karl, già messosi in mostra con il Bayern Monaco. ll giovane talento del club bavarese è stato convocato per le due amichevoli con Svizzera e Ghana e va a completare un reparto avanzato molto assortito, malgrado l’assenza di Musiala, non al meglio dal punto di vista fisico. Al centro dell’attacco, nel test di Basilea, dovrebbe giocare Woltemade, che sta facendo molto bene in Premier League al Newcastle, ma sono a disposizione anche Havertz, Gnabry, Sané, Undav, Schade e Leweling. La Germania, che il prossimo 14 giugno debutterà a Houston contro Curaçao, ha vinto il proprio girone di qualificazione arrivando davanti alla Slovacchia, con la quale a sorpresa aveva perso nella prima giornata.

E la Svizzera? Gli elvetici ormai sono una bellissima realtà ed anche stavolta hanno staccato senza problemi il pass per il Mondiale. In un girone con Kosovo, Slovenia e Svezia la qualificazione non è mai stata davvero in discussione per gli uomini di Murat Yakin, imbattuti in 6 partite (4 vittorie e 2 pareggi). Al Mondiale la selezione rossocrociata affronterà sicuramente Qatar e Canada, mentre la terza avversaria uscirà dai playoff Uefa (potrebbe essere l’Italia).

Come vedere Svizzera-Germania in diretta tv e in streaming

Svizzera-Germania, in programma venerdì alle 20:45 al St. Jakob-Park di Basilea, in Svizzera, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

La Svizzera è una squadra “fastidiosa” per eccellenza: solida, tatticamente perfetta e reduce da una campagna di qualificazione senza sconfitte. Se guardiamo agli ultimi tre incroci con la Germania, infatti, regna l’equilibrio assoluto con tre pareggi consecutivi, tutti terminati con il segno Gol. Entrambe hanno una mentalità propositiva: i tedeschi hanno qualcosa in più a livello di profondità della rosa, ma la Svizzera ha già dimostrato nell’ultimo Europeo (finì 1-1 nella fase a gironi) di saper bloccare i meccanismi della selezione di Nagelsmann. Anche in questa occasione ci aspettiamo una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Svizzera-Germania

SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Sow, Aebischer; Vargas, Embolo, Manzambi.

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Schlotterbeck, Rüdiger, Raum; Goretzka, Stiller; Sané, Gnabry, Wirtz; Woltemade.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2