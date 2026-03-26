Pronostici Ucraina-Svezia: marcatore e tiri in porta

Pronostici Ucraina-Svezia: la semifinale di questo playoff si gioca a Valencia, il fattore campo non fa la differenza

La Svezia è arrivata a questa fase, quindi alla semifinale per il Mondiale, solamente perché aveva fatto un ottimo cammino in Nations League. Il girone è stato disastroso. Ma contro l’Ucraina le possibilità di andare avanti ci sono.

A livello tecnico quelli che per la cronaca saranno gli ospiti, hanno sicuramente qualcosa in più rispetto ai gialloblù di casa, in questo caso. La Svezia ha degli uomini davvero forti e che, forse, quando hanno capito di non aver nessuna possibilità di prendersi il Mondiale dal proprio raggruppamento, si sono lasciati le cartucce per questa partita da dentro o fuori. Il pronostico generale pende leggermente verso Gyokeres e compagni, e anche il nostro pronostico sugli uomini che si potrebbero rivelare decisivi va verso questa direzione.

Pronostici Ucraina-Svezia, le scelte

Gli attaccanti sono sempre decisivi. E nella Svezia ce n’è uno in grado di fare davvero la differenza. Parliamo di Gyokeres. All’Arsenal sta vivendo un’annata da montagne russe, una di quelle normali per chi si approccia la prima volta in un calcio diverso da quello portoghese. Ma i gol sono arrivati, sempre. E crediamo che almeno una rete possa arrivare anche in una sfida così delicata e importante per la sua nazionale.

Al suo fianco in attacco ci sarà Elanga, un giocatore molto abile ad attaccare gli spazi. Con la maglia del Newcastle dimostra di essere sempre in grado di fare la differenza sulla prima linea. Potrebbe essere la spalla più importante per Gyokeres, quello che attacca la profondità alle sue spalle. Almeno una conclusione nei pali la dovrebbe trovare. In casa Ucraina, crediamo che le possibilità di arrivare dentro l’area di rigore non siano così tante, quindi occhio ai tiri dalla distanza. Nel 4-4-2 con il quale dovrebbe scendere in campo l’Ucraina il centrocampista abituato ad attaccare la porta avversaria è Shaparenko. Ci potrebbe provare.

Quindi, ricapitolando: Gyokers marcatore plus, Elanga over 0,5 tiri in porta plus e Shaparenko over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 8,53 volte la posta.