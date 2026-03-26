Pronostici Italia-Irlanda del Nord: marcatore e tiratori

Le dritte in chiave player building del match valido per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali: le opzioni sul tavolo

Un match da non fallire. A Bergamo l’Italia ospita un’Irlanda del Nord di certo non irresistibile per archiviare positivamente la prima sfida valida per i play off per i prossimi Mondiali. Un appuntamento da tempo cerchiato in rosso dalla compagine di Gattuso che parte con i favori del pronostico dalla propria parte.

Con il dilemma Kean ancora da sciogliere, chi è certo di una maglia da titolare è Retegui. Rigorista degli Azzurri, l’ex centravanti dell’Atalanta si trova assolutamente a suo agio nello scacchiere di Gattuso: le cinque reti messe a referto nelle Qualificazioni Mondiali ne fanno il top-scorer dell’Italia.

Un biglietto da visita niente male per un attaccante abituato ad alzare l’asticella nelle situazioni che contano: del resto, spigolosa da un punto di vista fisico, non è escluso che la retroguardia ospite possa anche creare i presupposti per un rigore.

Italia-Irlanda del Nord: il pronostico sui possibili tiratori

Da risolvere nelle prossime ore, il ballottaggio Kean-Raspadori dovrebbe alla fine premiare l’attaccante della Fiorentina, in vantaggio per una maglia da titolare: il suo Over 1,5 tiri in porta rappresenta una soluzione intrigante ipotizzando che l’Italia, pronti-via, possa fare la partita.

Gli inserimenti dei centrocampisti rappresenteranno una variante tattica molto interessante. Protagonista di una stagione piuttosto deludente, Barella può lanciare un messaggio importante anche in chiave offensiva; in una scia analoga si collocano le statistiche che vedono Dimarco autore di una media 0,9 tiri in porta a partita nei match di Qualificazione.

Un dato interessante – che apre le porte ad una scommessa non banale ma comunque motivata – riguarda poi Gianluca Mancini. Il difensore della Roma ha dalla sua una media di un tiro in porta ogni due partite.

Sfruttando la caparbietà negli inserimenti a fari spenti, il braccetto destro di Gattuso, che con Gasperini ha imparato anche a gettarsi nello spazio con più continuità, potrebbe ritagliarsi la grande chance di scaldare i guanti di Bailey.

Retegui marcatore plus; Barella, Dimarco e Mancini Over 0,5 tiro in porta plus; Kean Over 1,5 tiri in porta plus si trovano complessivamente a quota 20,38 su Goldbet.