Pronostico Sudafrica-Panama: ecco il fattore decisivo

Sudafrica-Panama è un’amichevole internazionale in preparazione al prossimo Mondiale: probabili formazioni e pronostico

La prima di una doppia amichevole – un altro match tra queste due nazionali è in programma il 30 marzo – che vede due squadre che saranno sicuramente non protagoniste, ma presenti al Mondiale della prossima estate.

L’obiettivo del Sudafrica, oggettivamente, è quello di arrivare anche con un morale alto. E i padroni di casa in questo match, contro un Panama che è leggermente inferiore sotto il profilo tattico, sarà quello di sfruttare il fattore campo e quindi di vincere questa partita. Secondo i bookmaker, però, sarà una sfida molto equilibrata, ma crediamo che il Sudafrica, anche per via di una certa continuità vista negli ultimi anni sotto il profilo dell’organizzazione generale del proprio sport, sia in un momento di ulteriore crescita. E quindi in grado di dire la propria in questa partita.

Parliamoci chiaro, e lo sappiamo tutti. Evidente che questo match sotto il profilo tecnico abbia ben poco da raccontare. Però, essendo comunque un test amichevole e quindi senza nessun pensiero, potrebbe anche regalare qualcosa di importante sotto l’aspetto dei gol. E andiamo a vedere insieme quello che potrebbe succedere.

Come vedere Sudafrica-Panama in diretta tv e in streaming

Sudafrica-Panama, è un’amichevole internazionale che si gioca venerdì alle 18. Il match in questione in Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming, nessuno ha acquisito i diritti per queste partite che sono di preparazione alla prossima Coppa del Mondo.

Comparazione quote

Nel momento in cui andiamo online solamente un bookmaker quota la partita, e dà la vittoria del Sudafrica a 2,50 volte la posta.

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Il pronostico

Una sfida questa da vittoria dei padroni di casa. E chissà, magari anche per via dello stato di amichevole del quale vi abbiamo parlato, potrebbe pure ribaltare il pronostico e regalare almeno tre reti complessive. La quota, nel momento in cui uscirà, dovrebbe essere molto alta.

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Le probabili formazioni di Sudafrica-Panama

SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams; Mudau, Ndamane, Okon, Modiba; Mbatha, Mokoena; Maseko, Mofokeng, Appollis, Foster.

PANAMA (5-2-3): Mosquera; Murillo, Ramos, Córdoba, Krug, Davis; Harvey, Godoy; Yanis, Barría, Bárcenas.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1