Pronostico Repubblica Ceca-Irlanda: vietato sottovalutare l’allenatore dei “miracoli”

Repubblica Ceca-Irlanda è una semifinale dei playoff Uefa di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca giovedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Siamo nel percorso D, uno dei più interessanti. La vincente di questa sfida, in programma alla Fortuna Arena di Praga, si giocherà poi il tutto per tutto con una tra Danimarca e Macedonia del Nord: a chi toccherà, alla Repubblica Ceca, che non partecipa ad un campionato del mondo dal lontano 2006, oppure all’Irlanda, la cui ultima apparizione risale addirittura al 2002? I cechi, essendo testa di serie, possono contare innanzitutto su un vantaggio importante, che è quello del fattore campo. Tutt’altro che banale, dal momento che storicamente gli irlandesi faticano lontano dall’isola.

La Repubblica Ceca non è riuscita ad insediare, nel proprio girone, la Croazia, che in sostanza ha fatto un percorso a parte, chiudendo a +6 sulla selezione allora guidata da Ivan Hasek (successivamente esonerato a novembre 2025 e sostituito con il traghettatore Jaroslav Kostl). Dopo neanche un mese, però, la federazione ha arruolato Miroslav Koubek, che avrà il duro compito di portare la Cechia ai Mondiali.

Nelle qualificazioni le sconfitte sono state solamente due: una particolarmente pesante con la Croazia (5-1) e l’altra, a sorpresa, in casa delle Isole Faroe. L’Irlanda invece non ha fatto per nulla male in un girone in cui il primo posto era stato “praticamente” prenotato dal Portogallo: i Boys in Green sono arrivati secondi, davanti alla più quotata Ungheria, vincendo le ultime tre gare di qualificazione, tra cui lo storico successo sui lusitani, piegati 2-0 a Dublino, ed il rocambolesco 3-2 nell’ultimo turno che gli ha regalato il pass per gli spareggi. Gran parte del merito è dell’allenatore islandese Heimir Hallgrimsson, già alla guida dell’Islanda dei miracoli all’Europeo 2016. In questi playoff punta forte sull’attaccante Parrott, 5 gol nelle qualificazioni, ma non ci sarà il “romanista” Ferguson, infortunato. Dall’altro lato, la Repubblica Ceca si affida all’esperienza di capitan Schick, ma la lista degli assenti è lunga: out Stanek, Doudera, Zima, Cerny, Hlozek e Kuchta.

Come vedere Repubblica Ceca-Irlanda in diretta tv e in streaming

La sfida Repubblica Ceca-Irlanda è in programma giovedì alle 20:45 alla Fortuna Arena di Praga, in Repubblica Ceca. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Playoff Mondiali. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

La Repubblica Ceca parte favorita per via del fattore campo e da una media realizzativa impressionante (2.25 gol a partita), ma arriva a questa sfida con un’infermeria affollatissima: le assenze di Hlozek, Cerny e Kuchta tolgono alternative pesanti a Schick. L’Irlanda, d’altro canto, ha ritrovato lo spirito guerriero grazie al ct islandese Hallgrimsson; pur senza il talento di Ferguson, i Boys in Green arrivano sulle ali dell’entusiasmo dopo essersi preso lo scalpo del Portogallo nel girone di qualificazione. Storicamente gli irlandesi soffrono in trasferta, ma in una gara secca la loro fisicità può imbrigliare il palleggio ceco. La posta in palio è altissima e la Repubblica Ceca, pur segnando molto, dovrà fare i conti con un’Irlanda galvanizzata e molto organizzata difensivamente. È probabile una partita bloccata, decisa da un episodio o dai calci piazzati. Optiamo per la combo 1X+Under 2.5.

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Irlanda

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Kovar; Coufal, Vitik, Krejci, Jurasek; Soucek, Cerv; Provod, Sulc, Karabec; Schick.

IRLANDA (3-4-2-1): Kelleher; O’Brien, Collins, O’Shea; Coleman, Taylor, Molumby, Manning; Ogbene, Azaz; Parrott.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1